Si tienes dudas acerca del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), este es el lugar para que las resuelvas. El índice nacional de precios al consumidor (INCP), elaborado por el Instituto N...

Si tienes dudas acerca del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), este es el lugar para que las resuelvas. El índice nacional de precios al consumidor (INCP), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es un indicador económico de publicación periódica, cuya finalidad es medir, a través del tiempo, la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, lo que cotidianamente conocemos como la inflación.

¿Para qué sirve el INPC?

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se utiliza para medir la inflación, pero también tiene un papel importante en el cálculo de varias cosas: 1. Influye como factor de actualización de los créditos fiscales. 2. Ayuda a la determinante del valor de la unidad de inversión (UDI). 3. Es el indicador para actualizar la unidad de medida y actualización (UMA). 4. Funge como referente en negociaciones contractuales. 5. Es un factor de actualización de valores nominales y deflactor del sistema de cuentas nacionales de México. 6. Es un auxiliar en la determinación de los incrementos salariales, los montos de las jubilaciones y las prestaciones de seguridad social. 7. Es auxiliar en el cálculo de pagos de intereses, montos de alquiler, contratos privados y precios de los bonos que suelen estar indexados al INPC. 8. Es un auxiliar para las autoridades financieras y hacendarias del país en el diseño y evaluación de las políticas monetarias y fiscales, orientadas a procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y unas finanzas públicas sanas. 9. Es una importante herramienta estadística para empresas e investigadores.

¿Cómo se interpreta un índice?

Un índice es una medida estadística que simplifica la medición de movimientos en una serie numérica tomando como base un periodo en el tiempo. Por ejemplo, en el marco del INPC se toma como base de referencia la segunda quincena de julio de 2018. Al valor del nivel de precios de este momento se le asigna un valor de 100; es con referencia a este valor que posteriormente se asignarán otros valores, dependiendo del comportamiento de los precios. Un INPC de 110, por ejemplo, significa que ha habido un aumento del 10% en los precios promedio de los bienes y servicios considerados en la elaboración del INPC, desde la segunda quincena de julio de 2018.

¿Qué es la inflación?

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios; para medir el crecimiento de ésta, se utilizan índices que reflejan el comportamiento de los precios de una canasta de bienes y servicios ponderada. El índice de medición de la inflación en México se llama índice nacional de precios al consumidor (INPC).

¿El INPC es un índice del costo de la vida?

De acuerdo con el Inegi, el INPC no es lo mismo que el índice del costo de vida, debido a que el primero mide los bienes y servicios consumidos por los hogares mexicanos, mientras que el segundo mide los cambios en el monto de los gastos en que los hogares deben incurrir para mantener su nivel de vida.

¿Cuál es la diferencia entre la inflación subyacente y la no subyacente?

El INPC a su vez se puede desglosar en dos componentes: la inflación subyacente y la no subyacente. La subyacente está integrada por los bienes y servicios para los cuales la variación de los precios responde principalmente a condiciones de mercado. Esto quiere decir que se excluyen los bienes y servicios que tienen variaciones abruptas, como los agrícolas, o aquellos que están fijados en alguna medida por el gobierno, como los energéticos. El resultado de este subíndice es muy útil para el análisis de la tendencia de los precios a mediano plazo, así como referencia para la instrumentación de las políticas monetaria y fiscal. El componente no subyacente se integra por los bienes, tales como alimentos sin procesar, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, así como aquellos servicios cuyos precios no responden directamente a condiciones de mercado, sino que se ven altamente influenciados por condiciones externas como el clima o por las regulaciones del gobierno. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/inpc/

¿Cuál es la periodicidad de cálculo del INPC y dónde se pueden consultar los resultados?

Este índice tiene una periodicidad de cálculo y difusión quincenal y mensual; el resultado mensual es el promedio de las dos quincenas de un mismo mes. Estos resultados son publicados por el Inegi en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar el día 10 de cada mes. A más tardar el día 25 de cada mes se da a conocer el índice correspondiente a la primera quincena del mismo mes. El día previo a la publicación en el DOF, el instituto pone a disposición de los ciudadanos la información en su portal https://www.inegi.org.mx/. Así como el siguiente número telefónico de consulta gratuita al 01 800 111 4634.

¿Cuál es su cobertura?

La cobertura geográfica del INPC considera tanto las poblaciones urbanas como rurales del país. Para la cotización de precios recoge muestras de 55 áreas geográficas distribuidas en las 32 entidades federativas del país, todas con poblaciones mayores a 20 mil habitantes. También considera las diez zonas conurbadas más pobladas del país, según la Encuesta Intercensal de 2015, dentro del marco regulatorio del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Las áreas geográficas de la muestra se agrupan en 7 regiones, las cuales son:

Frontera Norte Noroeste Noreste Centro Norte Centro Sur Sur Área Metropolitana

Estas áreas geográficas se clasifican por su tamaño en:

Pequeñas de 20 mil a 190 mil habitantes Medianas más de 190 mil y hasta 930 mil habitantes Grandes más de 930 mil habitantes.

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¿Qué es la canasta del INPC?

Como ya se mencionó con antelación este índice se elabora dando seguimiento a los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos y rurales mexicanos. Para la determinación de esta canasta de consumo se utiliza como principal fuente de información la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGASTO) que recaba el INEGI, asimismo la información de los gastos de consumo de los hogares mexicanos que genera esta encuesta, se incorpora como ponderadores de las variaciones de precios en el cálculo del INPC.

¿Qué es la canasta básica?

La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor, a diferencia de la canasta del INPC, la cual abarca 299 productos genéricos, los bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PACTO) a finales de 1988. El objetivo de conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que conformaron la canasta básica, es garantizar el cumplimiento de los acuerdos sobre los precios de bienes y servicios del sector público y privado, establecidos por los participantes del pacto. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/estos-son-los-puntos-mas-controversiales-de-la-miscelanea-fiscal-2021/ Con información del Inegi.

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