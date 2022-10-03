Actualmente, una persona recibe 6 días de vacaciones después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. En el Senado de la República recientemente se trabaja en una iniciativa de reforma ...

Actualmente, una persona recibe 6 días de vacaciones después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. En el Senado de la República recientemente se trabaja en una iniciativa de reforma para aumentar de 6 a 12 días al año el mínimo de vacaciones de los trabajadores en México. La propuesta fue hecha por la legisladora de Morena, Bertha Caraveo. Esta reforma ha sumado apoyos de diferentes partidos y es tiene amplias posibilidades que se pueda aprobar en ambas cámaras. Ante esta situación, el sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días, dijo en entrevista con El Contribuyente, Virginia Ríos Hernández, Integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). "Desde el sector empresarial pedimos que la reforma entre en vigor en 2023 y que el aumento de los días vacacional se haga de una forma gradual. Es decir, que primero sean nueve días y que en 2024 entraran los 12 días, de esta forma los patrones tendrían más tiempo para poderse adaptar, actualizarse y conocer los cambios", detalló. El impacto en el sector empresarial, explicó Ríos, es que los patrones podrían no estar preparados, sobretodo de personas físicas o las Micro, pequeñas y medianas empresas. "Si entra en vigor la reforma este año, podría pasar que los patrones no estén preparados y enterados de los cambios y otorguen vacaciones a sus trabajadores con la disposición anterior a la reforma, lo cual generaría una multa por lo menos de 50 UMAS, es decir, 4 mil 811 pesos por cada trabajador al que no se le dieron las vacaciones adecuadamente", explicó la especialista en entrevista con este medio.

Impacto en costos laborales

Asimismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció en un comunicado que los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas que la reforma podría impactar en costos.

Sin embargo, el organismo empresarial se mostró a favor de la reforma que pretende alcanzar un equilibrio entre trabajo y descanso, estos datos que muestran que el estrés laboral provoca pérdidas de entre cuatro y seis por ciento del PIB.

“Nos preocupa su puesta en marcha en las micro y las pequeñas empresas del país, cuya base laboral es en promedio de 10 colaboradores”, expuso en un posicionamiento.

Por ello, la Coparmex planteó que su aplicación sea gradual para las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de no afectar su operación o poner en riesgo su sustentabilidad financiera.

La productividad debe ser el enfoque en estos cambios propuestos a la Ley del Trabajo desde el Ejecutivo, señaló el sindicato patronal al destacar que en México se trabaja 23 por ciento más horas que el promedio de los países de la OCDE.