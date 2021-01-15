Te decimos cómo agendar tu cita en Zoom con la Prodecon. Recientemente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció en su página oficial un servicio de Asesoría Personalizada Remota a través de Zoom. Este servicio está disponible desde el 11 de enero. Este es el comunicado oficial de la Procuraduría:
PRODECON IMPLEMENTA SERVICIOS DE ASESORÍA REMOTA PERSONALIZADA POR VIDEOCONFERENCIA DIRECTA AL CONTRIBUYENTE
- Los contribuyentes podrán programar su cita el línea.
- No será necesario acudir de manera presencial a las instalaciones para recibir asesoría en materia fiscal.
Con la finalidad de atender a los contribuyentes en tiempo real y sin la necesidad de que acudan de manera presencial, además del uso de chat, correo electrónico y llamada telefónica, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a partir del 11 de enero de 2021, adecuó sus servicios a las nuevas tecnologías y adicionó el servicio de Asesoría Personalizada Remota mediante videoconferencia, a través de la plataforma ZOOM. Mediante esta nueva modalidad, los interesados obtendrán asesoría de manera ágil, directa y sencilla, desde la comodidad de su casa, con el objetivo de atenderlos en tiempo real y, sin la necesidad de que se trasladen a alguna oficina. Se estima que cada sesión, que será atendida por un especialista fiscal, tendrá una duración de 20 minutos en promedio, con un horario de atención de las 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Para poder acceder a esta nueva forma de servicio gratuito, sólo se requerirá agendar previamente una cita en línea, en el portal de internet de PRODECON. Para mayor información de esta herramienta y cómo hacer uso de ella ante cualquier problema fiscal federal que tenga como contribuyente, visite la página www.prodecon.gob.mx .
¿Cómo conseguir la cita?
Las citas se pueden agendar en este enlace https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/citas. El sitio solicita la siguiente información:
- Tipo de cita (presencial o remota)
- Nombre
- Correo
- Teléfono
- Motivo de la cita
- Delegación
- Fecha
- Horario
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