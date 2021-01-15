Te decimos cómo agendar tu cita en Zoom con la Prodecon. Recientemente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció en su página oficial un servicio de Asesoría Personalizada...

Te decimos cómo agendar tu cita en Zoom con la Prodecon. Recientemente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció en su página oficial un servicio de Asesoría Personalizada Remota a través de Zoom. Este servicio está disponible desde el 11 de enero. Este es el comunicado oficial de la Procuraduría:

PRODECON IMPLEMENTA SERVICIOS DE ASESORÍA REMOTA PERSONALIZADA POR VIDEOCONFERENCIA DIRECTA AL CONTRIBUYENTE Los contribuyentes podrán programar su cita el línea.

No será necesario acudir de manera presencial a las instalaciones para recibir asesoría en materia fiscal. Con la finalidad de atender a los contribuyentes en tiempo real y sin la necesidad de que acudan de manera presencial, además del uso de chat, correo electrónico y llamada telefónica, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a partir del 11 de enero de 2021, adecuó sus servicios a las nuevas tecnologías y adicionó el servicio de Asesoría Personalizada Remota mediante videoconferencia, a través de la plataforma ZOOM. Mediante esta nueva modalidad, los interesados obtendrán asesoría de manera ágil, directa y sencilla, desde la comodidad de su casa, con el objetivo de atenderlos en tiempo real y, sin la necesidad de que se trasladen a alguna oficina. Se estima que cada sesión, que será atendida por un especialista fiscal, tendrá una duración de 20 minutos en promedio, con un horario de atención de las 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Para poder acceder a esta nueva forma de servicio gratuito, sólo se requerirá agendar previamente una cita en línea, en el portal de internet de PRODECON. Para mayor información de esta herramienta y cómo hacer uso de ella ante cualquier problema fiscal federal que tenga como contribuyente, visite la página www.prodecon.gob.mx .

¿Cómo conseguir la cita?

Las citas se pueden agendar en este enlace https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/citas. El sitio solicita la siguiente información:

Tipo de cita (presencial o remota)

Nombre

Correo

Teléfono

Motivo de la cita

Delegación

Fecha

Horario

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