La problemática radica en la deficiente técnica regulatoria del decreto, ya que da la impresión de que el nuevo subsidio para el empleo de 2024 reemplaza al de 2013, dejando así el subsidio anterior en desuso El 1 de mayo de 2024, un subsidio para el empleo que existe en México se actualizó. Esto se hizo través de un decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con el nuevo subsidio para el empleo surgieron una serie de dudas sobre su aplicación, según un análisis de la consultora Fiscalia. La consultora expone la problemática que presenta la deficiente técnica regulatoria del decreto. Esto se debe a que parece dar a entender que el nuevo subsidio para el empleo de 2024 remplaza al de 2013. Es decir, que el subsidio anterior queda en desuso. Pero Fiscalia señala que no se deroga el artículo donde se establece el subsidio anterior, y el nuevo subsidio está configurado como una alternativa al anterior. La propia redacción del decreto señala que el nuevo subsidio se puede aplicar “en lugar” del de 2013.

Problemática por la convivencia del subsidios para el empleo de 2013 con el de 2024

Como parte de su análisis, Fiscalia explicó que ambos subsidios, tanto el de 2013 como el de 2024, se encuentran vigentes en la actualidad, independientemente de que la intención del Ejecutivo a través del decreto haya sido eliminar el primero. El análisis indica que el problema de que ambos subsidios convivan consiste en que a aquellos trabajadores que perciben menos de 5,336 pesos mensuales serán beneficiados con el subsidio de 2013. Mientras que los trabajadores que ganan desde esa cantidad y hasta 9,081 pesos, les resulta un beneficio al aplicar el subsidio de 2024. Fiscalia considera que en caso de que el criterio sea que ambos subsidios conviven, los patrones deberán determinar, con ayuda de su sistema de nóminas, bajo el método de caso por caso, cuál de las opciones es más conveniente para cada trabajador. Como puede apreciarse, es urgente que la autoridad aclare por alguna de las vías oficiales, el alcance real o la intención original de este decreto.