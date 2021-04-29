El ex funcionario delegacional se hizo famoso el año de 2016, pues amparándose en su cargo, exhibía por redes sociales a los ciudadanos que hacían mal uso del espacio público. Probablemente recuerdes una serie de videos que se empezaron a hacer virales en torno al año 2016, cuando Arne Sidney Aus den Ruthen era parte del equipo de Xóchitl Gálvez, cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. El "city manager" de la delegación se hizo famoso por los videos en que exhibía a ciudadanos de la Ciudad de México que no respetaban el espacio público, tras lo cual creó la organización denominada Poder Antigandalla. Según documentos a los que tuvo acceso el portal de noticias Sin Embargo, durante ese mismo año Aus den Ruthen omitió el pago de 6 millones 227 mil 434 pesos de impuestos obre la renta (ISR). El ex funcionario tuvo ingresos de 18 millones 632 mil 512 pesos, pero sólo declaró 700 mil 912 pesos. Es decir, sus ingresos en realidad fueron 26 veces mayores a los reportados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya presentó una querella con motivo de esta investigación. Con 49 años de edad, ha ocupado varios puestos públicos durante su carrera. En 1996 fue diputado de la asamblea legislativa del Distrito Federal. Diez años después, en 2006 fue diputado suplente. También fue jefe delegacional de la Miguel Hidalgo del año 2000 a 2003. El ex militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesor de Juan Camilo Mouriño en 2008, cuando era secretario de Gobernación del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Según reporta el diario Excélsior, tres años después sale del partido tras haber quedado en último lugar entre los posibles candidatos del PAN a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en 2012. Su regreso al sector público, de mano de la actualmente senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, ocurrió con el puesto de city manager, en 2016. Con información de Sin Embargo.

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