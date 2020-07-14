El parlamento de Morena de la Ciudad de México anunció una iniciativa que busca el beneficio de las personas arrendatarias ante cualquier emergencia sanitaria El pasado 7 de julio, un grupo de asociaciones civiles entregó al grupo parlamentario de Morena de la CDMX, una propuesta de iniciativa que busca proteger a las personas con arrendamientos de cara a la emergencia sanitaria. La diputada morenista Martha Ávila dijo que “hoy, en nuestro papel de representantes populares, recibimos a nombre del Congreso de la Ciudad de México, esta sugerencia de reforma al Código Civil para garantizar, frente a la pandemia, el derecho a la vivienda de las familias que arriendan el inmueble que habitan”. Dicha iniciativa fue entregada al grupo parlamentario por parte de las organizaciones 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la Coalición Internacional para el Hábitat, la Oficina para América Latina, el Movimiento Urbano Popular, la Red de Desalojados de la Ciudad de México y los activistas Carlos Escoffié y Miguel Aguas. La iniciativa plantea reformar los artículos 2398 y 2406 del Código Civil del Distrito Federal y adicionar los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis, con la finalidad de plantear la posibilidad de renegociar el pago de alquileres, así como los derechos y obligaciones de las personas frente al arrendamiento. También busca que las soluciones de posibles controversias sean a través de mecanismos alternativos. Además se quiere incluir una Ley Inquilinaria para la Ciudad de México que vea por los derechos de los arrendadores y arrendatarios. Por otra parte, la diputada Valentina Batres aseguró que el grupo parlamentario de Morena está comprometido con las causas sociales, por lo que sin duda apoyarán esta iniciativa la cual será sometida a consideración del Congreso, con la intención de generar mejores condiciones en materia de tenencia de vivienda. Por su parte el vicecoordinador del grupo parlamentario, José Luis Rodríguez manifestó que “la iniciativa da la posibilidad de avanzar y de sentar las bases para que podamos trabajar en el análisis de la creación de leyes de carácter inquilinario, donde se establezca con mayor claridad cuáles son los alcances, cuáles son los derechos y cuáles son las reglas que deben existir para quienes tienen una necesidad de generar un arrendamiento de un inmueble, particularmente para vivienda”.

PRD se opone

Por otra parte, en entrevista con El Heraldo, Jorge Gaviño, vicepresidente del PRD en la mesa directiva del Congreso Local, expresó que esta iniciativa es inconstitucional, debido a que no permite que haya desalojos por incumplimiento. Expresó que “esta iniciativa afectaría no sólo a los futuros arrendamientos, sino a los actuales, debido a que pone en riesgo la propiedad privada y tiene efectos retroactivos, siendo anticonstitucional ya que prohíbe pedir garantías inmobiliarias, es decir que no será fundamental contar con avales, ni títulos de propiedad”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/conoce-los-creditos-del-infonavit-para-comprar-vivienda-y-decide-cual-te-conviene/ Con información de Morena Grupo Parlamentario de la Ciudad de México.

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