Los contribuyentes podrán realizar sus trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazamientos, y acceder a los servicios de 9:00 a 23:59 horas, todos los días La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha lanzado SERSE, una plataforma digital gratuita diseñada para optimizar y agilizar la recepción de Acuerdos Conclusivos, Quejas y Reclamaciones. Prodecon destacó que SERSE (Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Servicios) transformará la gestión de estos trámites, eliminando el uso del correo electrónico y centralizando las solicitudes en un sistema digital accesible tanto en línea como de manera presencial. El ombudsman de los contribuyentes resaltó que la principal ventaja del sistema es su capacidad para procesar solicitudes de manera eficiente, garantizando transparencia y emitiendo acuses de recepción instantáneos. Los contribuyentes podrán realizar sus trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazamientos, y acceder a los servicios de 9:00 a 23:59 horas, todos los días. Además de simplificar el proceso, SERSE también acelera la resolución de disputas con el SAT, mejorando la relación entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Quejas y acuerdos conclusivos, clave en casos de desacuerdo con el SAT, ahora se gestionarán de forma más eficaz, facilitando soluciones amistosas y oportunas. Este avance marca un paso importante hacia la modernización de los servicios tributarios en México, reforzando el compromiso de Prodecon con la mejora de la administración fiscal y la satisfacción del contribuyente. Accede a SERSE aquí: http://serse.prodecon.gob.mx/