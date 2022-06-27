De enero a mayo, el fisco mexicano recaudó 241 mil 134 millones de pesos mediante los programas de auditoría, revisión y corrección. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a traves de esfuerzos adicionales para aumentar la recaudación de impuestos, registró recursos al erario por 241 mil 134 millones de pesos (mdp) en los primeros cinco meses del año. De acuerdo con el fisco mexicano, la cifra representó un aumento anual de 8.4 por ciento, el equivalente a 33 mil 947 mdp, comparado con el mismo periodo de 2021 y 136 mil 46 mdp más que en el mismo periodo de 2018**.**

Estrategias del SAT

Un informe publicado el pasado 12 de junio por el SAT destaca que con revisiones y auditorías, la autoridad logró que la recaudación tributaria superara lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación al ubicarse en un 101.2% de cumplimiento. Las cifras del SAT reportaron que, en el 2022, del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, el 96 por ciento corresponde a personas físicas y el 4 por ciento a grandes contribuyentes o personas morales, mismos que representan el 0.02% del padrón. Asimismo, destacó que dentro de las estrategias para aumentar la recaudación, el cumplimiento de obligaciones del Programa de Vigilancia Profunda y mediante la Cobranza Coactiva permitió tener ingresos adicionales por un monto de 77 mil 988 mdp, esto es 65.4% real más que el mismo periodo del año anterior y 70.3% real más que en el mismo periodo de 2018.

Actos de fiscalización

Además de los grandes contribuyentes, a mayo de 2022 el organismo reportó que por actos de fiscalización general obtuvo 85 mil 841 millones de pesos, 9.4 por ciento menos que entre enero y mayo del año pasado; mientras por acciones de vigilancia y control a los contribuyentes, designadas eficiencia recaudatoria, ingresó 77 mil 988 millones de pesos, un incremento anual de 65.4 por ciento. En total, los programas de auditoría, revisión y corrección sumaron una recaudación de 241 mil 134 millones de pesos entre enero y mayo recientes, 8.4 por ciento más que en el lapso comparable de 2021.