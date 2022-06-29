La autoridad fiscal amplió del 30 de junio al 31 de diciembre la fecha límite para que estos contribuyentes cuenten con su firma electrónica La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 establec...

La autoridad fiscal amplió del 30 de junio al 31 de diciembre la fecha límite para que estos contribuyentes cuenten con su firma electrónica La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 establece que las personas físicas que opten por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) deberán contar con e.firma activa a más tardar el 30 de junio de 2022. Lo anterior lo estableció el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Artículo Transitorio Trigésimo Octavo de la RMF para 2022.

Aplaza fecha límite para que RESICO obtenga su e.firma

La autoridad fiscal amplió del 30 de junio al 31 de diciembre la fecha límite para que las personas físicas que opten por tributar en el RESICO, cuenten con su firma electrónica avanzada (e.firma). Por tanto, estas personas cuentan con seis meses más para realizar este trámite, el cual se sigue viendo obstaculizado por la falta de disponibilidad de citas.

La e.firma deberá estar activa

Sin embargo, no basta con que el contribuyente cuente con su e.firma sino que, además, deberá estar activa. El transitorio de referencia señala que los contribuyentes que no cumplan con lo dispuesto en esta disposición no podrán tributar en el RESICO. Para tales efectos, la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente el régimen fiscal que le corresponda. Es importantes que los contribuyentes tramiten su cita con anticipación y se preparen con la documentación necesaria, para poder cumplir con este trámite.