En los primeros nueve meses del año, los adeudos de los contribuyentes con el SAT alcanzaron cifras récord. También se rompieron los récords para montos controvertidos. De enero a septiembre de 202...

En los primeros nueve meses del año, los adeudos de los contribuyentes con el SAT alcanzaron cifras récord. También se rompieron los récords para montos controvertidos. De enero a septiembre de 2021 los adeudos de los contribuyentes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sumaron un billón 385 millones de pesos, lo cual es un nuevo récord. Como señala Excélsior, esto representa un aumento de 46% frente al mismo periodo de 2020. Este crecimiento también es un récord para el alza real más alta. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se pueden cobrar 513 mil millones de pesos del monto total. Sin embargo, solamente 348 mil millones se consideran factibles de cobro. Por su parte, los contribuyentes han impugnado 871 mil millones de pesos del monto total, lo que significa que estos montos están controvertidos. Esto también es una cifra récord.

SAT reactiva deudas

Recientemente el SAT dio a conocer que en los últimos dos años ha reactivado créditos fiscales por más de 400 mil millones de pesos. De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, los créditos habían sido cancelados irregularmente por funcionarios públicos que trabajan con despachos contables y legales. Con información de Excélsior y La Jornada https://www.excelsior.com.mx/nacional/contribuyentes-deben-mas-de-1-billon-al-sat-informe-de-hacienda/1480131 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/08/economia/reactiva-el-sat-cobro-de-adeudos-por-400-mil-mdp/

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