En la fase 3 de la pandemia, las inspecciones laborales de la STPS continuarán. Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció el inicio de la fase 3 de la pandemia por Covid-19...

En la fase 3 de la pandemia, las inspecciones laborales de la STPS continuarán. Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció el inicio de la fase 3 de la pandemia por Covid-19. En una semana, los casos confirmados aumentaron de 5 mil a 8 mil 700. Ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aumentará las inspecciones en centros de trabajo para asegurarse de que se siguen las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad. Básicamente, revisarán que las empresas no esenciales permanezcan cerradas. Además, se asegurarán que las esenciales sigan las medidas de seguridad. De acuerdo con Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno , el 14% de los centros de trabajo no esenciales que han visitado sigue trabajando. Todas estas empresas fueron denunciadas ante la Secretaría de Salud. Además, corren el riesgo de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) las clausure. En la mayoría de las casos, las inspecciones se dieron por denuncias de los trabajadores. Por eso, de acuerdo con Salafranca, este es el mecanismo más importante para verificar el cumplimento de las empresas.

Las multas

Además de clausuras, las empresas no esenciales que sigan operando se enfrentan a multas. La Ley General de Salud establece multas de hasta 1 millón 390 mil pesos por seguir operando. Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo establece multas de 434 mil pesos por cada trabajador afectado. Hasta el momento, las autoridades no han implementado estas multas.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.