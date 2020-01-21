En menos de una semana Raquel Buenrostro ya ha hecho cambios importantes en el SAT. Te decimos quiénes son los funcionarios que han salido del SAT desde que llegó. La semana pasada Raquel Buenrostr...

En menos de una semana Raquel Buenrostro ya ha hecho cambios importantes en el SAT. Te decimos quiénes son los funcionarios que han salido del SAT desde que llegó. La semana pasada Raquel Buenrostro fue ratificada como la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y en este corto tiempo ya ha provocado cambios importantes dentro del SAT.

Antes de ser ratificada

Pidió la remoción de dos funcionarios antes de ser ratificada.

Se trata de José Luis de la Sota, administrador central de control y seguridad institiucional

Y de Jessica Ivette González, administradora central de recursos materiales

Además, cuando llegó Buenrostro, Norma Osorio, administradora central de procedimientos especiales, dejó su puesto

Después de ser ratificada

Esta semana la nueva jefa del SAT pidió la renuncia de todos los responsables de las oficinas centrales de evaluación.

Estos funcionarios venían del área de administración general de comunicaciones y teccnologías de la información. Entre ellos se encuentran Juan Pablo de Botton, jefe del área, y Arturo Cruz, titular de la administración central de evaluación.

Lo importante de esta posición es que ellos estaban a cargo de las pruebas de polígrafos. Ahora, esa posición quedará al mando de Edmar Iván Evangelista, quien es cercano a Buenrostro.

Además de esto, hay otras áreas que la nueva jefa podría cambiar a futuro, entre ellas están:

Coordinación evaluatoria.

Evaluación de procesos e información.

Impuestos internos.

Comercio exterior y aduanal.

Evaluación de seguimiento.

Con estos cambios, Buenrostro está modificando la estructura interna del SAT que se tenía desde que Aristóteles Núñez fue titular durante el sexenio de Peña Nieto.

Además de esto, tres funcionarios encargados de recaudación y contacto con el contribuyente ya presentaron su renuncia:

Katya Arroyo Arriola, administradora general de servicios al contribuyente.

Héctor Vázquez Luna, administrador general de recaudación.

María de los Ángeles Jasso Cisneros, administradora general jurídica.

De estos tres funcionarios hay que destacar que Arroyo Arriola fue la mano derecha de Margarita Ríos-Farjat. También estuvo a cargo de del Programa Súmate y originó la idea de la facturación instantánea. Con información de El Financiero.

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