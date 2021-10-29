El tope de comisiones llevará a un recorte de inversiones por parte de las Afores, lo que al final podría afectar a los trabajadores y sus rendimientos. Esta semana la Comisión Nacional del Sistema...

El tope de comisiones llevará a un recorte de inversiones por parte de las Afores, lo que al final podría afectar a los trabajadores y sus rendimientos. Esta semana la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) impuso un tope de 0.57% a las comisiones anuales que las afores cobran a los clientes para 2022. Esta modificación representa una disminución de 0.23 puntos porcentuales en relación con lo que cobraron durante este año, ya que la comisión promedio de las Afores es de 0.80% según Reforma; sin embargo, Forbesmenciona que el tope actual oscila de 0.65% y 0.69%.

Problemas de competencia

Como ya reportamos en El Contribuyente, algunos expertos creen que el cambio afectará en aspecto comercial, inversiones, servicio y a la competencia. El líder del área de Patrimonio para Mercer México, Leonardo Lara, mencionó que apretar las comisiones de Afores representa el tener menor personal en las Afores, afectando así la inversión en personas especializadas y técnicos. Además, señala que si se fija un solo precio afectaría a todos, ya que en términos de competencia y economía libre, el ahorrador sería el único perjudicado.

Problemas para los trabajadores

Sin embargo, no todos los problemas tienen que ver con las Afores. Algunos especialistas creen que se podrán generar obstáculos en servicio y menores rendimientos.

En entrevista con Expansión, Carlos Ramírez, extitular de la Consar, explicó que con menos ingresos, las Afores enfrentan un escenario más complicado para invertir en procesos internos como tecnología, seguridad, analistas, etc. Al final, todos estos son necesarios para diversificar las inversiones y así mejorar los rendimientos de los trabajadores.

Ramírez también dijo que el cambio podría llevar a las Afores a invertir conservadoramente. Por ejemplo, podrían escoger las inversiones en Cetes, lo que podría traer efectos negativos para los trabajadores a largo plazo.

Por otro lado, hay que pensar en la población. De acuerdo con Ramírez, se acerca un crecimiento importante de envejecimiento de la población, lo que a su vez implica más personas que pedirán sus servicios de pensión. Aquí el problema es que el crecimiento se dará cuando las Afores tendrán menos personal y menos tecnología por los recortes. Así, habrá que esperar para ver los verdaderos efectos que tendrá el tope de comisiones para las Afores así como para los trabajadores. Con información de Expansión https://expansion.mx/economia/2021/10/28/comisiones-afore-beneficia-o-no-a-trabajadores

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