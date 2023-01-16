Los empleadores podrán acceder a los datos de sus trabajadores sin necesidad de solicitarles su Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará una facili...

Los empleadores podrán acceder a los datos de sus trabajadores sin necesidad de solicitarles su Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará una facilidad para que las empresas puedan solicitar, por única ocasión, la información fiscal de sus empleados. Con la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), las empresas necesitarán algunos datos fiscales de sus empleados, como el código postal registrado ante el SAT, para poder emitir de manera correcta los recibos de nómina. Los datos de los trabajadores se pueden obtener de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), pero el SAT implementará la facilidad para que menos personas tengan que tramitar dicho documento.

¿Cómo pueden solicitar las empresas información de sus empleados al SAT?

Para pedir información de sus empleados, los patrones deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal del SAT Seleccionar en el menú superior derecho la pestaña “Contacto” Posteriormente deben seleccionar “Asistencia por internet” y después la opción “Portal personal Mi portal” Ahí, deberán registrar su RFC, contraseña e iniciar sesión Después, el contribuyente tendrá que elegir la alternativa “Servicios por internet/Servicio o Solicitudes” Se tiene que completar el formulario de la solicitud del trámite “Solicitud datos trabajadores”, en donde se adjuntará el listado con el total de los RFC a validar Después de enviarlo, el sistema proporcionará el acuse de recepción con el folio, que servirá para consultar la respuesta Para consultar la respuesta será necesario ingresar en el “Portal personal Mi Portal” y capturar el número de folio de la solicitud en la opción “Consulta”. La respuesta de la solicitud se entregará 10 días hábiles después de la solicitud.

El SAT explicó que los empleadores sólo podrán realizar la solicitud de datos por única ocasión.