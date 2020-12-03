Representantes de la iniciativa privada presentaron una nueva propuesta para el reparto de utilidades donde la productividad será un factor determinante. Durante las últimas dos semanas, una mesa de trabajo con representantes de la iniciativa privada (IP) y del gobierno federal ha estado discutiendo la reforma a la subcontratación. Una de las propuestas más importantes en esta discusión es la de colocar un tope al reparto de utilidades. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas si se acepta la reforma. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir un porcentaje de las ganancias que obtuvieron sus patrones durante el año. Formalmente, esa prestación se llama participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, apartado A, fracción IX) y por la Ley Federal del Trabajo (artículos 117 al 131). La encargada de fijar el porcentaje de la utilidad fiscal al que tienen derecho los trabajadores (que actualmente es del 10%) es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La utilidad repartible se divide en dos partes iguales: la primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se reparte en proporción al monto de los salarios asignados a los trabajadores.

Empresarios presentan una propuesta concreta

La semana pasada, se presentaron dos propuestas principales para el reparto de utilidades:

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), propone que se tope a meses; es decir, si la cantidad a repartir rebasa el equivalente a dos o tres meses de salario del trabajador sindicalizado con salario más alto, se aplicaría un tope. Esta cantidad todavía no se decide. César Maillard Canudas, presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, propone que el reparto de utilidades debe indexarse a la productividad. Así, el tope del reparto se establecería según las participaciones del trabajador en las utilidades.

La nueva propuesta

Ayer, miembros del sector empresarial presentaron una nueva propuesta:

Las utilidades se repartirán en tres partes (actualmente se divide en dos); además, una de estas partes dependerá directamente de la productividad. 25% se repartirá igualitariamente entre todos los empleados tomando en cuenta el número de días trabajados por cada uno en el año. 25% se repartirá en proporción de los salarios de cada trabajador durante el año. 50% se repartirá tomando en cuenta la participación de cada empleado y los objetivos de productividad alcanzados por la empresa durante el año.

El monto que reciba cada empleado no podrá superar un máximo, que dependerá del salario diario ordinario. Así, se establecen diferentes escalas según el salario; los que ganen de 1 a 5 salarios mínimos tendrán un reparto de 60 días. En cambio, quienes ganen 42.01 salarios mínimos al día solo recibirían un reparto de 1.5 días.

Con información de Reforma https://www.elcontribuyente.mx/wp-admin/post.php?post=40742&action=edit

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).