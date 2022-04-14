La multa por no presentar el dictamen fiscal antes de abril va de los mil 924 pesos a los 7 mil 216 pesos. A más tardar el 30 de abril, los patrones con 300 o más empleados deberán presentar dictamen fiscal, el cual avala el cumplimiento con todas sus obligaciones en materia de seguridad social. De no cumplir con este requisito, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede multar al patrón o realizar una visita domiciliaria. La multa por no presentar el dictamen va de los mil 924 pesos a los 7 mil 216 pesos, de acuerdo con la Ley del Seguro Social. Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el dictamen consiste en un examen, un análisis que hace el contador público autorizado sobre temas como el pago de cuotas obrero-patronales, la declaración del salario, riesgo de trabajo y otros temas de cumplimiento ante el Seguro Social. "Que tengas a tus trabajadores reconocidos ante él, que los dé de alta cuando empiecen a trabajar y los dé de baja cuando dejen de hacerlo, que se reporten los accidentes de trabajo, todas las obligaciones que el patrón tiene con el Seguro Social se reflejan en ese dictamen", dijo en entrevista con Reforma. Como parte de la reforma fiscal para 2022, se establecieron nuevamente los dictámenes obligatorios para determinados contribuyentes. Además, el contador público inscrito que elabore el dictamen de estados financieros, deberá informar a la autoridad fiscal incumplimientos o conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, el aviso de dictamen debe presentarse al Instituto dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal inmediato anterior, por lo que la fecha límite es el 30 de este mes.