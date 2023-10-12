Han surgido en diversas redes sociales sitios web fraudulentos que tienen como objetivo suplantar la identidad del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia urge...

Han surgido en diversas redes sociales sitios web fraudulentos que tienen como objetivo suplantar la identidad del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia urgente a todos los contribuyentes, recordándoles que el único portal oficial de la institución para llevar a cabo trámites y acceder a servicios es sat.gob.mx. En las últimas semanas, han surgido en diversas redes sociales sitios web fraudulentos que tienen como objetivo suplantar la identidad del SAT, engañando así al público en general.

Tipos de Fraude Detectados

Se han identificado varias formas de fraude, incluyendo la presencia de correos electrónicos provenientes de dominios falsos que pretenden ser del SAT. Además, se han descubierto perfiles falsos en redes sociales y mensajes enviados por WhatsApp, todos buscando obtener información sensible como datos fiscales, números de cuentas bancarias y números de seguridad social.

Medios Oficiales de Comunicación

El SAT ha reiterado la existencia de medios de comunicación oficiales a través de los cuales los contribuyentes pueden obtener información confiable y segura. Estos son:

Es fundamental tener en cuenta que el sitio oficial del SAT nunca termina en ".org". Además, el SAT enfatiza que no lleva a cabo subastas ni vende bienes, productos, maquinaria pesada, camiones o vehículos particulares. Cualquier reclamo o sospecha de un sitio falso puede ser denunciado a través del correo electrónico: [email protected]. El SAT reafirma su compromiso con la ciberseguridad y garantiza que cuenta con mecanismos sólidos para evitar hackeos y robos de información que puedan poner en riesgo tanto a la institución como a la información privada de los contribuyentes. La colaboración de la comunidad es vital para mantener un ambiente en línea seguro y protegido para todos los usuarios.