La SCJN asentó que son adecuados siempre que cuenten con sello digital y la cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La Suprema Corte de Justicia de la Nac...

La SCJN asentó que son adecuados siempre que cuenten con sello digital y la cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó una tesis jurisprudencial en la que determinó que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina son adecuados para demostrar el pago de salarios y el monto de los mismos, siempre que cuenten con sello digital y la cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Salvo que haya prueba de lo contrario, son documentos aptos. Lo anterior, dice la tesis 2a./J. 30/2020 (10a.), toda vez que el contribuyente debe cumplir con los requisitos dispuestos en los artículo 29 y 29-A, entre los que se encuentran contar con una e-firma vigente y contar con certificado de sello digital. Por su parte, los CFDI contienen información como el RFC de la persona a favor de quien se expide y el de quien los expide. Asimismo, la SCJN señala que debe cumplirse con tres condiciones:

Que exista constancia, en cualquier soporte, de que el patrón entregó el comprobante al trabajador; que los comprobantes contengan elementos que acrediten que efectivamente se realizó la erogación a favor del trabajador; y que esos mismos elementos o en virtud del sistema empleado en su emisión, demuestren que el pago del salario se realizó directamente al trabajador en un medio autorizado por el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.

Para consultar la tesis 2a./J. 30/2020 (10a.), haz clic en esta liga.

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