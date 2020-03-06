El sector privado no está de acuerdo con una medida del dictamen sobre subcontratación. Se trata de la fianza que las empresas deberán pagar. Esta semana después de mucho debate, y tras el parlamen...

El sector privado no está de acuerdo con una medida del dictamen sobre subcontratación. Se trata de la fianza que las empresas deberán pagar. Esta semana después de mucho debate, y tras el parlamento abierto celebrado el 12 de febrero, las comisiones unidas del trabajo y estudios legislativos, segunda de la Cámara de Senadores aprobaron por unanimidad un nuevo dictamen que busca regular la subcontratación laboral. Aquí puedes leer cómo quedó la nueva versión del dictamen. Una de las modificaciones importantes es la del artículo 15-E. En él se establece la creación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación. Para inscribirse, las empresas deberán garantizar a través de una fianza (o un procedimiento que se establecerá en los Lineamientos de Operación) el cumplimiento de las obligaciones patronales. Para Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, este artículo es ambiguo. Por esto, podría quedar a discreción de la autoridad porque no explica el monto de la fianza ni el procedimiento. En general, el sector empresarial ha tomado con incertidumbre este cambio. El problema principal es que no saben si se les puede imponer una fianza si llegan a faltar en el cumplimiento de sus obligaciones. Además, si se impone, no saben cómo se calculará.

Todavía no hay fecha para que el dictamen llegue al Pleno del Senado

Por ahora no se sabe cuándo pasará el dictamen al Pleno del Senado. De acuerdo con Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, el senador Gómez Urrutia quiere volver al dictamen original que él presentó. Con esto, se ignorarían los avances logrados a través del Parlamento en el Senado, el Parlamento en Diputados y las mesas de trabajo. Con información de Reforma.

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