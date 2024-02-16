La nueva plataforma integra diversas mejoras diseñadas para optimizar la experiencia de los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma destinada a simplificar el proceso de presentación de los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las personas morales que operan bajo el Régimen General. Esta herramienta está disponible desde el 1 de febrero de 2024. La nueva plataforma integra diversas mejoras diseñadas para optimizar la experiencia de los contribuyentes, entre las que se incluyen: Consolidación de obligaciones fiscales: Por primera vez, todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes del Régimen General se unifican en una sola herramienta, simplificando significativamente el proceso de declaración. Rediseño del formulario: Con el objetivo de facilitar la identificación de los conceptos que conforman la declaración, el formulario ha sido completamente rediseñado, permitiendo una navegación más intuitiva y eficiente. Precarga de información: La herramienta pre-carga automáticamente la información de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos, tanto de tipo "Ingreso" como "Pago", ofreciendo la posibilidad de modificar estos datos y respetando el derecho de autodeterminación de los contribuyentes. Mediante un comunicado, el SAT recordó que los pagos definitivos del IVA constituyen una declaración mensual que debe ser presentada ante el SAT para informar sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado de este impuesto. El plazo para su presentación vence el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, conforme lo establece el artículo 5-D, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Personas morales

Esta medida afecta a todas las personas morales que realicen actividades como la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importación de bienes o servicios, quienes son considerados sujetos del IVA. La plataforma ya está disponible para su uso y puede ser consultada a través del enlace proporcionado por el SAT: www.sat.gob.mx/declaracion/00220/simulador-de-la-declaracion-de-pagos-provisionales-del-regimen-general.