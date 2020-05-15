Es posible que si no haces este trámite no puedas recibir tu saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mandó mensajes a miles de contribuyentes sobre su clave bancaria estandari...

Es posible que si no haces este trámite no puedas recibir tu saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mandó mensajes a miles de contribuyentes sobre su clave bancaria estandarizada (CLABE) en la declaración anual. Al parecer, si no contestan, no reciben su saldo a favor. Lo anterior se puede deber a que la autoridad fiscal detectó inconsistencias en la cuenta CLABE declarada. En su portal de internet, el SAT publicó un instructivo para la actualización de la CLABE. Aquí puedes ver los pasos a seguir:

Pasos a seguir para actualizar la clave bancaria estandarizada (CLABE)

Para actualizar su CLABE, el contribuyente tiene que entrar al portal de internet del SAT y dar clic en el ícono de “Buzón Tributario”. Al dar clic en el ícono, el contribuyente tiene que capturar su RFC, contraseña y el captcha, o también puede ingresar con su e.firma. En el menú superior, el contribuyente tiene que seleccionar la opción “Otros trámites y servicios”, y en el menú que se despliega, debe seleccionar la opción “Devoluciones y compensaciones”. Al contribuyente se le presentará un menú en la parte izquierda de su pantalla y debe seleccionar la opción “Seguimiento de trámites y requerimientos”. A continuación, se le presentará la sección “Consulta de trámites”, donde debe seleccionar del catálogo “Tipo de solicitud” la opción “Devolución automática ISR”; seleccionar del catálogo “Ejercicio” la opción “2019”; selecciona del catálogo “Mostrar solicitudes” la opción “Inconsistente en cuenta CLABE declarada”, y dar clic en la opción “Buscar”. Luego, el contribuyente debe selecciona el trámite de “Devolución automática del ISR” y posteriormente seleccionar la opción “Consultar detalle”. El SAT le presentará al contribuyente una pantalla con los detalles de su trámite. Ahí debe dirigirse a la parte inferior y selecciona la opción “Sustituir cuenta CLABE”. El contribuyente debe seleccionar el trámite y la opción “Modificar la cuenta asociada al trámite”. Ahí se debe actualizar la “Cuenta válida”, el “Banco” y selecciona la opción “Aceptar”. A continuación se despliega un mensaje y se debe dar clic en “Aceptar”. En esta etapa de la solicitud la autoridad pide que se adjunte la carátula del estado de cuenta, que debe tener el RFC del contribuyente. Para esto se da clic en “Examinar”, se despliega un explorador de archivos, se selecciona el estado de cuenta y posteriormente se da clic en “Adjuntar archivo”. Ahí se le presenta un mensaje de conformidad al contribuyente, en el que tiene que selecciona la opción correspondiente: “Sí” o “No”. Al final, el contribuyente tiene que confirmar la actualización de su cuenta CLABE con su e.firma.

Puedes revisar el Instructivo para la actualización de la clave bancaria estandarizada (CLABE)****aquí / Fecha de publicación: abril de 2020.

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