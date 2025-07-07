Operarán en las 32 entidades federativas con nuevas atribuciones para impulsar PYMES, levantar precios y acercar trámites federales La Secretaría de Economía oficializó la creación de los Centros d...

Operarán en las 32 entidades federativas con nuevas atribuciones para impulsar PYMES, levantar precios y acercar trámites federales La Secretaría de Economía oficializó la creación de los Centros de Fomento Económico para el Bienestar (CFE-Bienestar), una red de 35 sedes estatales que sustituye a las antiguas Oficinas de Representación. El acuerdo, publicado el 7 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, detalla su organización, funcionamiento y circunscripción territorial.

De la reforma al despliegue territorial

Hito normativo Fecha Contenido clave Reforma al RISE 14 mar 2025 Deroga Oficinas de Representación e introduce la figura CFE-Bienestar Publicación del Acuerdo 7 jul 2025 Define estructura, sedes y atribuciones de 35 centros Entrada en vigor 8 jul 2025 Oficializa la operación; inicia periodo de transición de seis meses

Mapa de sedes estratégicas

Los CFE-Bienestar cubrirán las 32 entidades; algunas con más de una sede para atender polos logísticos o fronterizos:

Ciudad Juárez y Nuevo Laredo : fronteras norte, circunscripción restringida a zonas aduaneras.

: fronteras norte, circunscripción restringida a zonas aduaneras. Salina Cruz (Oaxaca) y Cajeme (Sonora): soporte a los corredores del Istmo y sur del estado.

(Oaxaca) y (Sonora): soporte a los corredores del Istmo y sur del estado. Toluca de Lerdo: atiende todo el Estado de México excepto 19 municipios conurbados de la CDMX.

Atribuciones adicionales de los CFE-Bienestar

Función Propósito Difusión de programas Llevar a PYMES y emprendedores los créditos y apoyos federales Levantamiento de precios Generar data local para monitoreo de productos básicos Promoción del RPC Impulsar formalización y transparencia empresarial Diligencias de comercio exterior Realizar visitas o inspecciones delegadas por unidades centrales Ventanilla desconcentrada Resolver trámites federales sin viajar a la CDMX

Lineamientos y plazos transitorios