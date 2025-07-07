Operarán en las 32 entidades federativas con nuevas atribuciones para impulsar PYMES, levantar precios y acercar trámites federales La Secretaría de Economía oficializó la creación de los Centros de Fomento Económico para el Bienestar (CFE-Bienestar), una red de 35 sedes estatales que sustituye a las antiguas Oficinas de Representación. El acuerdo, publicado el 7 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, detalla su organización, funcionamiento y circunscripción territorial.
De la reforma al despliegue territorial
|Hito normativo
|Fecha
|Contenido clave
|Reforma al RISE
|14 mar 2025
|Deroga Oficinas de Representación e introduce la figura CFE-Bienestar
|Publicación del Acuerdo
|7 jul 2025
|Define estructura, sedes y atribuciones de 35 centros
|Entrada en vigor
|8 jul 2025
|Oficializa la operación; inicia periodo de transición de seis meses
Mapa de sedes estratégicas
Los CFE-Bienestar cubrirán las 32 entidades; algunas con más de una sede para atender polos logísticos o fronterizos:
- Ciudad Juárez y Nuevo Laredo: fronteras norte, circunscripción restringida a zonas aduaneras.
- Salina Cruz (Oaxaca) y Cajeme (Sonora): soporte a los corredores del Istmo y sur del estado.
- Toluca de Lerdo: atiende todo el Estado de México excepto 19 municipios conurbados de la CDMX.
Atribuciones adicionales de los CFE-Bienestar
|Función
|Propósito
|Difusión de programas
|Llevar a PYMES y emprendedores los créditos y apoyos federales
|Levantamiento de precios
|Generar data local para monitoreo de productos básicos
|Promoción del RPC
|Impulsar formalización y transparencia empresarial
|Diligencias de comercio exterior
|Realizar visitas o inspecciones delegadas por unidades centrales
|Ventanilla desconcentrada
|Resolver trámites federales sin viajar a la CDMX
Lineamientos y plazos transitorios
- La Dirección General de Coordinación Territorial emitirá lineamientos operativos en un plazo máximo de seis meses.
- Un nuevo acuerdo fijará los domicilios oficiales de los 35 centros antes de enero 2026.
- Durante la transición, los servicios de las extintas Oficinas de Representación continúan sin interrupción.