Recaudación se dispara en los primeros meses de la nueva administración de Claudia Sheinbaum

Recaudación se dispara en los primeros meses de la nueva administración de Claudia Sheinbaum

En los primeros tres meses del Gobierno de Claudia Sheinbaum (octubre-diciembre de 2024), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 47 mil 792.2 millones de pesos por cobranza de adeudos fiscales. Esta cifra representa el 48% de todo lo obtenido en 2023 por este concepto, cuando la recaudación totalizó 98 mil 568.1 millones de pesos.

Además, la recaudación del último trimestre de 2024 muestra un incremento del 243.2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el SAT obtuvo 13 mil 921.7 millones de pesos.

Mayor fiscalización en sectores estratégicos

Esta tendencia coincide con el Paquete Económico 2025, en el que el Gobierno proyecta un déficit fiscal que deberá ser cubierto mediante diversas estrategias, entre ellas:

Contratación de deuda pública

Aumento de tasas de impuestos

Cancelación de proyectos de infraestructura

Mayor fiscalización y auditorías

Aumento en acciones coercitivas del SAT

El Informe Tributario y de Gestión del SAT correspondiente al primer trimestre de 2024 revela que en ese periodo el fisco recuperó 15 mil 409 millones de pesos en cartera de créditos fiscales.

Estrategias para reforzar la cobranza fiscal

El SAT ha implementado diversas acciones para mejorar la cobranza de adeudos, con medidas persuasivas y coercitivas para fomentar la autocorrección de los contribuyentes. Entre las estrategias aplicadas se incluyen:

Inmovilización de cuentas bancarias

Restricción temporal del uso y cancelación de Certificados de Sello Digital (CSD)

Opinión de cumplimiento negativa para contribuyentes con adeudos

Estas medidas han generado un impacto directo en el cumplimiento fiscal, incrementando la regularización de adeudos.