El nuevo sistema electrónico estará visible en el portal oficial de Prodecon, con acceso en días hábiles y, en un horario de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas El 14 de diciembre de 2023, la Pr...

El nuevo sistema electrónico estará visible en el portal oficial de Prodecon, con acceso en días hábiles y, en un horario de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas El 14 de diciembre de 2023, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que próximamente habilitará el Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Acuerdos Conclusivos (SERAC). A través del Acuerdo General número 009/2023, la Prodecon estableció que tratándose de los trámites respecto a los acuerdos conclusivos regulados conforme a lo dispuesto en el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación (CFF), se estará a lo siguiente: Las solicitudes de adopción de acuerdos conclusivos únicamente se podrán presentar por los siguientes medios:

Presencial, estableciéndose como horario hábil para la atención a las personas contribuyentes que acuden a las oficinas a nivel central y delegacional de esta Procuraduría, de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Por correo electrónico, considerándose presentadas en días hábiles todas aquellas solicitudes recibidas hasta las 23:59 horas; para el caso de que, estas se dirijan a las Direcciones Generales de Acuerdos Conclusivos "A" y "B", se deberán remitir a la cuenta de correo electrónico [email protected] , o a las cuentas de correo electrónico de las delegaciones estatales. A través del Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Acuerdos Conclusivos (SERAC), visible en el portal oficial de Prodecon, mismo que estará disponible su acceso en días hábiles y, en un horario de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas, considerándose presentadas el mismo día todas aquellas solicitudes ingresadas y recibidas hasta las 23:59 horas.

Puedes ver el Acuerdo publicado por la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2023.