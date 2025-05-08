En 2025, el SAT comenzó a rechazar deducciones por honorarios médicos, alegando “comportamientos atípicos” en los doctores que emiten las facturas. Expertos cuestionan la falta de claridad y sugier...

En 2025, el SAT comenzó a rechazar deducciones por honorarios médicos, alegando “comportamientos atípicos” en los doctores que emiten las facturas. Expertos cuestionan la falta de claridad y sugieren a los contribuyentes no dejarse intimidar. ¿Fuiste al médico, pagaste con tarjeta y tienes tu factura? Aun así, el SAT podría negarte esa deducción en tu declaración anual. En lo que va de 2025, numerosos contribuyentes han recibido mensajes en los que la autoridad fiscal rechaza deducciones por servicios médicos, argumentando que los doctores que emitieron las facturas tienen un “comportamiento atípico e irregular”. Esta práctica ha prendido las alertas entre especialistas y ciudadanos. ¿Qué significa “comportamiento atípico”? ¿Quién decide si tu médico es de fiar? Nadie lo sabe con certeza, porque el SAT no da explicaciones concretas ni permite aclaraciones previas.

📘 El derecho a deducir tu salud

De acuerdo con el Artículo 151, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), cualquier persona física puede deducir gastos médicos, dentales, psicológicos o de nutrición si:

Pagó con tarjeta o transferencia.

Tiene el CFDI (la factura digital) emitido correctamente.

Se trata de un gasto real y personal.

Este derecho está protegido por principios de legalidad y certeza fiscal, señala la consultora Fiscalia, pero el SAT está cuestionando facturas sin abrir un proceso legal ni permitir defensa previa. Es decir, te avisa que tu deducción ya no vale... y ya.

⚠️ ¿Qué dice el mensaje del SAT?

El comunicado típico (enviado por correo o dentro del buzón tributario) informa que uno o varios doctores con los que el contribuyente tuvo consulta médica tienen un “nivel de riesgo alto” y que, por eso, los comprobantes no serán válidos para efectos fiscales. Lo grave, según especialistas, es que:

No se explica qué irregularidad cometió el doctor.

No se permite al contribuyente demostrar que sí recibió el servicio.

Se traslada la responsabilidad del doctor al paciente.

⚖️ ¿Es legal esto?

No del todo. Este proceder puede violar derechos fundamentales, como:

El derecho al debido proceso (Artículo 14 Constitucional).

El derecho a la privacidad de datos médicos (Artículo 16 y la Ley de Protección de Datos Personales).

En algunos casos, incluso se ha pedido a los contribuyentes que entreguen cartas detalladas con diagnósticos médicos, lo cual es una intromisión grave a la privacidad de salud.

🛡️ ¿Qué hacer si recibes este mensaje?

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