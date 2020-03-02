El inicio de la epidemia del coronavirus covid-19 se registro en China el año pasado. En un inicio se expandió por Asia, aunque actualmente ya está presente en los cinco continentes del planeta. Wuhan es una cuidad en China que se hizo mundialmente conocida por ser el lugar donde se detectaron los primeros casos del coronavirus covid-19. En sí, el coronavirus no es una enfermedad, sino una familia de virus que afectan a los seres humanos y a los animales. Hasta el 2019 se habían detectado seis tipos distintos de coronavirus que podían afectar al ser humano; cuatro de ellos son causantes de resfriado común. Sin embargo, fue hasta finales del 2019 que se registró una nueva variación de este virus: el covid-19. Otro coronavirus fue el virus asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés), que se dio a conocer con la epidemia ocurrida en 2003, también en China. Ésta afectó a 8 mil personas en 26 países. El coronavirus covid-19 también afecta las vías respiratorias y puede provocar desde un cuadro leve, con tos seca y fiebre, hasta síntomas mucho más graves como insuficiencia respiratoria aguda y neumonías que pueden ocasionar la muerte. Hasta el momento se han registrado muertes por este virus en China, Irán, Italia, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos y Australia, aunque la tasa de mortalidad varia entre el 1% y el 4%, de pendiendo del país. En China, según datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS), la tasa de mortalidad es de 3.4%; en el resto del mundo la tasa mortalidad del Covid-19 ronda el 1.3%.

Latinoamérica y el Caribe

Se le conoce como pandemia a una enfermedad que se extiende por diversas poblaciones o países y que afecta en un mismo espacio y tiempo gran parte de la población. En este sentido, el ritmo natural del movimiento poblacional en el mundo hizo posible que el virus se presentara del otro lado del mundo en cuestión de días. En Latinoamerica tardó en llegar, pues apenas la semana pasada se presentó el primer caso de Covid-19 en Brazil. Desde entonces, varios casos del virus ya se han confirmado en diferentes países de la región, como lo son: México, Ecuador y la Guyana Francesa. Hasta el momento se han confirmado 17 casos, de los cuales seis le corresponden a Ecuador y cinco a México.

México

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mencionó que en alrededor de cuatro a seis semanas podría hablarse de una transmisión comunitaria sostenida en México. Es decir, cuando una persona infecta a otra y esta otra infecta a un tercero. Y, en cuanto se cumpla este ciclo de transmisión, estaremos en vísperas de una situación de transmisión generalizada, que sería el siguiente nivel de transmisión. Sin embargo, Hugo López-Gatell, advierte que “Si hubiera una transmisión generalizada, los números de personas afectadas se parecerían a lo que sucede con la influenza, que es más o menos la tercera parte de la población que podría estar infectada [...] pero infectada no quiere decir enferma; es muy importante distinguir esto, como ocurre con la influenza”. Además aseguró que “hay estimaciones de que podría llegar hasta el 70 por ciento de la población infectada, vamos a redondear, que México tenga 120 o 130 millones de habitantes, de acuerdo con el último censo, y por lo tanto, estaríamos hablando de 75 o 78 millones de personas infectadas”. De estas personas infectadas, cerca de 10% o 12% presentarán síntomas, y de estas personas con síntomas, sólo del 2% al 5% podrían estar en situación grave. Asimismo, mencionó que los grupos más susceptibles de contraer la enfermedad (aunque es importante destacar que no hay evidencia científica, sino que simplemente se toman precauciones por analogía, comparación e historia con la influenza) son:

adultos mayores,

mujeres embarazadas,

personas con enfermedad cardíaca o pulmonar,

diabetes,

obesidad

inmunosupresión, (susceptibles a complicarse y, eventualmente, morir por una infección respiratoria por este tipo de virus).

¿Cómo evitar contagiarse?

Ante la inminente llegada del Covid-19 a nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una serie de recomendaciones para la población con el objetivo de disminuir las posibilidades de contagio y transmisión:

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