En dos meses y medio, 830 mil trabajadores han salido del outsourcing. Se espera que el número aumente en las próximas semanas. La reforma al outsourcing entró en vigor el 24 de abril de este año. ...

En dos meses y medio, 830 mil trabajadores han salido del outsourcing. Se espera que el número aumente en las próximas semanas. La reforma al outsourcing entró en vigor el 24 de abril de este año. Desde ese día, 830 mil trabajadores han salido del esquema de subcontratación, de acuerdo con Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Este cambio ha afectado al salario base de cotización y al reparto de utilidades:

En el primer caso, de acuerdo con datos del IMSS, el salario ha aumentado 11% desde que entró en vigor la reforma. Además, lo más probable es que siga aumentando a medida que avanzan los plazos para cumplir con la ley.

Alcalde también recordó que estos trabajadores ya tienen derecho al reparto de utilidades. Con la reforma, hay dos nuevas modalidades de reparto: hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador. Actualmente, se reparten 56 mil millones de pesos por este concepto; Alcalde espera que se repartan 157 mil millones en mayo de 2022.

En este sentido, la funcionaria dijo que la próxima semana se darán a conocer lineamientos para evitar malas interpretaciones en el reparto de utilidades. Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/salen-de-outsourcing-830-mil-trabajadores/ar2217989 https://www.milenio.com/negocios/stps-informa-830-mil-trabajadores-salieron-esquema-outsourcing

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.