La Coparmex sospecha que intencionalmente quieren desmantelar la función de la Prodecon, porque quieren disminuir su presupuesto y porque la terna para elegir al titular del organismo no cumplió co...

La Coparmex sospecha que intencionalmente quieren desmantelar la función de la Prodecon, porque quieren disminuir su presupuesto y porque la terna para elegir al titular del organismo no cumplió con los requisitos. A los empresarios les preocupa que la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon) se convierta en un estorbo para el gobierno federal. Esto de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Se dudaba de la Prodecon cuando se creó

En entrevista para El Contribuyente, Reginaldo Esquer Félix, presidente de la comisión nacional fiscal de la Coparmex, recordó que el sector empresarial tuvo sospechas cuando se creó la Prodecon. Lo anterior se debe a que surgió como un organismo autónomo encargado de proteger y defender los intereses de los contribuyentes, y los empresarios creían que podría generarse dependencia o proclividad a favorecer a la autoridad.

La Prodecon alejó las sospechas

Pero el maestro en Derecho Fiscal dijo que la Prodecon demostró con hechos que es un buen equilibrio de poder y que genera balances adecuados, entre la defensa de los derechos de los contribuyentes y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La Prodecon surgió en el ámbito normativo en 2004, pero abrió sus puertas al público hasta el 1 de septiembre de 2011. Después de ocho años de su creación, el organismo ya alejó las sospechas que el sector empresarial tuvo en el pasado, afirmó el especialista fiscal.

Preocupa que se convierta en un estorbo

Sin embargo, Esquer Félix dijo que actualmente a los empresarios les preocupa que lo que se logró con el esfuerzo de muchas personas, tanto de particulares como del propio gobierno, esté en riesgo. “Porque tal vez en el gobierno federal no quieren que nadie los esté molestando en sus procesos”, expresó. Lo anterior lo dijo el integrante de la Coparmex en el contexto de dos hechos relacionados con la Prodecon:

Lo que preocupa a los empresarios es que la Prodecon se convierta en un estorbo para el gobierno federal. Es decir, que vean al organismo como un obstáculo para la fiscalización y la recaudación, y le quieran restar fuerza o lo quieran desmantelar.

Suspenden elección del titular de la Prodecon

Actualmente, el procedimiento de designación del titular de la Prodecon está detenido. Esto se debe a que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo promovieron un amparo pues consideraron que ninguna de las tres personas propuestas cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Ley para ocupar el cargo.

Prodecon tiene una esperanza para evitar recorte

En el caso del recorte presupuestal anunciado, algunos especialistas alegan que la ley impide reducir el presupuesto de la Prodecon. Esto por las siguientes razones:

La Ley Orgánica de la Prodecon, artículo 2, establece que el presupuesto que se asigne no puede ser inferior al presupuesto del ejercicio inmediato anterior.

Un decreto hacendario, del 28 de abril, establece que durante la crisis de COVID-19 no se podrán quitar recursos federales de las dependencias relacionadas con la defensa de derechos humanos para aplicarlas en otras áreas.

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