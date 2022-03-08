A menudo sucede que los empleados talentosos y productivos se ven privados de la atención que merecen por parte de los colegas y la gerencia. A pesar de que proporcionan un crecimiento constante para la empresa, sus esfuerzos pasan desapercibidos. Esto se debe al hecho de que es difícil para dichos empleados transmitir su valor a los ojos del empleador. Si a ti también te cuesta expresar tus logros en la empresa, en este artículo encontrarás algunas recomendaciones para corregir la situación. TOP 5 formas de aumentar el valor en los ojos del empleador Ser un empleado valioso significa desempeñarte bien y al mismo tiempo disfrutar de tu trabajo. Muchos sueñan que su trabajo no solo sea útil, sino que también traiga muchas cosas positivas para ellos y para el equipo. Echa un vistazo a los consejos que ofrecemos, conviértelos en tus habilidades, y no solo puedes convertirte en un empleado notable para todos, sino también postularte para vacantes altamente remuneradas como react js o freelance ruby on rails. 1. No tengas miedo de decir "NO" Las horas extras son una trampa para los empleados más diligentes. Desafortunadamente, el valor de este tipo de lealtad se está convirtiendo rápidamente en algo habitual para muchos empleadores. Es posible rechazar el trabajo adicional y sin consecuencias negativas, basta con encontrar los argumentos correctos. Decir que no es normal y nada grosero, y su sobrecarga es un estrés adicional que puede conducir a un desempeño deficiente de las funciones directas. Al aprender a decir “no” y negarse cortésmente, no te sentirás incómodo. A los que tienen su propia opinión y se valoran a sí mismos, los empleadores les tratan de forma diferente. 2. Separa claramente la vida personal y el trabajo La capacidad de hacer negocios durante las horas de trabajo y ser un buen amigo e interlocutor entre casos es un signo de un profesional. No olvides que el ámbito laboral y las relaciones personales no deben entrar en contacto. Esto a veces se convierte en un problema real en el proceso de lograr el desempeño y el crecimiento profesional. Habiendo dominado la habilidad de separar lo personal y el trabajo, te volverás verdaderamente valioso a los ojos del líder. 3. Escucha más, habla menos A nadie le gustan los advenedizos y las personas que no pueden dejar de presumir. Es importante poder escuchar cuando los demás hablan, no interrumpir y poder mantener el tono correcto de la conversación. Al mismo tiempo, no importa con quién esté hablando: con el jefe, subordinado o colega. Si no sabe mucho sobre un tema, nunca intente demostrar lo contrario, ya que corre el riesgo de perder credibilidad. Al comprender cómo mantener una conversación en el trabajo, siempre estarás en las noticias, actuando como un buen conversador y un gran colega. 4. Sé puntual La gente aprecia a los que respetan los plazos. No importa si se trata de entregar un informe a tiempo o de llegar a tiempo al trabajo, la puntualidad es importante. Por lo tanto, calcula siempre el tiempo con un margen, de modo que puedas compensar los imprevistos para mantener el acuerdo. Si sientes que no puedes hacerlo, avisa con antelación. La gerencia prefiere la claridad y no le gustan las sorpresas inesperadas. 5. Recuerda elogiarte a ti mismo, pero hazlo de forma correcta A veces, en el ajetreo del trabajo, la gerencia puede no notar sus logros, y tú mismo tendrás que recordárselos. Hablar de tus méritos es normal, pero recuerda las medidas de la decencia. Es mejor hacer esto con cuidado y discretamente. Esto permitirá que las autoridades lo noten y eventualmente te darán la oportunidad de aumentar de puesto. Conclusiones Cada persona necesita el reconocimiento de sus propias acciones o de los demás, ya que todos sus logros requieren mucho tiempo y esfuerzo. Trabajar en sí mismo y en la habilidad de autopresentación te permitirá lograr tus objetivos deseados y convertirte en un empleado verdaderamente valioso a los ojos de la gerencia y sus colegas. ¡Usa estas recomendaciones, póngalas en práctica y sea mejor!