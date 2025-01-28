El Plan México 2025 impulsa una mayor fiscalización con inteligencia artificial, intercambio de información entre dependencias y un programa de regularización fiscal

El Plan México 2025 impulsa una mayor fiscalización con inteligencia artificial, intercambio de información entre dependencias y un programa de regularización fiscal

El 13 de enero de 2025, el Gobierno de México presentó el Plan México, una estrategia integral destinada a abordar los desafíos más importantes del país, incluyendo seguridad, economía, justicia social, educación y bienestar.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en 2024, el enfoque del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estuvo centrado en la recaudación eficiente, la reducción de la evasión fiscal y la mejora en la atención al contribuyente.

Pero el presidente de la Comisión Fiscal del IMCP, Víctor Cámara Flores, indicó que para 2025, se incorporaron nuevos pilares, como el acompañamiento a los contribuyentes cumplidos, el fortalecimiento de la fiscalización contra la evasión y el contrabando.

Consideraciones del IMCP sobre el Plan Maestro del SAT para 2025

Durante la conferencia de prensa de enero del IMCP, el especialista expuso, entre otras, las siguientes consideraciones sobre el Plan Maestro del SAT para 2025:

Intercambio constante de información

Se anunció un intercambio constante de información del SAT con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo cual evidencia el propósito de identificar a los contribuyentes evasores.

Inteligencia artificial para detectar irregularidades

En cuanto a la estrategia de fiscalización, en 2024 las autoridades se centraron en sectores específicos con mayor riesgo de evasión, y ahora se ampliará el uso de herramientas tecnológicas y se hará un énfasis particular en la inteligencia artificial para detectar irregularidades.

Fiscalización con un enfoque especial en el IVA

Se advierte una fiscalización con un enfoque especial en el IVA, especialmente en las operaciones de comercio exterior, por usos indebidos de beneficios, programas especiales y aspectos arancelarios incorrectos, así como por la omisión de retener el IVA a extranjeros sin establecimiento permanente.

Acciones de litigio estratégico

Resulta relevante el plan del SAT de continuar con acciones de litigio estratégico para todos sus asuntos. Por ello, es necesario estar actualizados en este ámbito.

Acompañamiento para facilitar el cumplimiento

Respecto a la atención al contribuyente, en 2024 se implementaron mejoras en los canales de atención y la digitalización de trámites. Para este año, se introducen programas de acompañamiento para facilitar el cumplimiento, como la inclusión de más declaraciones prellenadas. Además, se refuerza la educación fiscal y la capacitación para el personal del ente fiscalizador, tanto a nivel nacional como estatal.

Programa de regularización

Otro aspecto relevante es el Programa de regularización para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos, que les permitirá una reducción del 100% en recargos, multas y gastos de ejecución. Se espera que este programa sea exitoso, no solo al recuperar lo no cobrado mediante la regularización de adeudos, sino también para lograr que estos contribuyentes se vuelvan cumplidos.

El integrante del IMCP explicó que se observa un aparato fiscalizador muy enfocado en su tarea recaudatoria, con el uso de tecnología avanzada para detectar patrones, desviaciones y diferencias de manera eficiente. Este esfuerzo, sumado a una mayor cooperación con instituciones como la UIF, la STPS y el IMSS, promete generar buenos resultados y contribuir al fortalecimiento de una cultura de cumplimiento fiscal entre los contribuyentes. Un ejemplo de esto es la intención de incrementar la publicación de criterios normativos y no vinculativos en relación con prácticas fiscales consideradas agresivas.

Con base en lo anterior, en el IMCP consideran indispensable que cada contribuyente cuente con las herramientas tecnológicas, la asesoría, la capacitación y una cultura de cumplimiento necesarias para cumplir con todas sus obligaciones fiscales.