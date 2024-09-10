Usar el equipo especializado para trabajar en la altura, como las plataformas de elevación, es la mejor forma de sumar seguridad.

Usar el equipo especializado para trabajar en la altura, como las plataformas de elevación, es la mejor forma de sumar seguridad.

Trabajar en alturas conlleva riesgos significativos para los trabajadores. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las caídas desde alturas son algunas de las principales causas de accidentes laborales graves. Por ello, la prevención es clave para proteger a los empleados en sectores como la construcción, mantenimiento y logística.

¿Cómo lograrlo? El uso de equipos especializados es la respuesta. Las empresas especializadas en venta de plataformas de elevación ofrecen diversas soluciones para cada tipo de proyecto a realizar. Todas ellas están enfocadas en reducir los riesgos, mientras permiten acceder a áreas de difícil acceso con mayor estabilidad y eficiencia, para incrementar la productividad en el área de trabajo.

Pero eso no es todo, también es necesario seguir una serie de medidas que te compartimos a continuación, a través de 10 consejos de seguridad para trabajar en la altura:

1. Evaluación de riesgos y planificación previa

Antes de iniciar cualquier proyecto en altura, lo primero evaluar los riesgos. Este análisis debe considerar factores como la altura, el tipo de terreno, las condiciones meteorológicas y los peligros específicos de la tarea, para determinar los equipos necesarios y las medidas de seguridad adicionales a implementar.

En ese sentido, es recomendable crear un plan de trabajo detallado que incluya el uso de plataformas de elevación, equipo de protección personal (EPP) y procedimientos de emergencia. Dicha planificación debe comunicarse claramente a todo el equipo y asegurarse de que cada trabajador entienda los riesgos y las medidas preventivas.

2. Uso de plataformas de elevación aprobadas y certificadas

Seleccionar el equipo adecuado es esencial para reducir riesgos en trabajos en altura. Las plataformas de elevación son herramientas estratégicas, ya que proporcionan un entorno seguro y estable para trabajar. Sin embargo, no todas son adecuadas para todo tipo de tareas, por ello, se recomienda buscar asesoría del proveedor.

Puedes encontrar diversas opciones como:

Plataformas de tijera para accesos verticales.

para accesos verticales. Plataformas articuladas o telescópicas para áreas de difícil acceso.

De forma general, se recomienda utilizar plataformas de elevación de fabricantes de prestigio, con certificaciones de seguridad y conseguirlas con proveedores expertos, como Hemoeco Monterrey, para obtener equipo en buen estado y con el mantenimiento preventivo necesario.

3. Capacitación adecuada del personal

El personal que opere plataformas de elevación debe estar debidamente capacitado, considerando que formación debe incluir, tanto el uso práctico del equipo, como las normativas de seguridad aplicables y los protocolos a ejecutar, en caso de emergencia.

Además de la capacitación inicial, se recomienda ofrecer actualizaciones periódicas para reforzar el conocimiento y las habilidades de los operarios. Esto incluye la formación en el uso de arneses de seguridad, controles de estabilidad y procedimientos de prevención de accidentes.

4. Inspección diaria de las plataformas de elevación

Antes de iniciar cualquier trabajo en altura, es indispensable inspeccionar el equipo diariamente, con el fin de asegurar que la maquinaria esté en condiciones óptimas para su uso y poder prevenir fallos mecánicos que puedan significar riesgos.

Durante la inspección, verifica aspectos como el sistema hidráulico, los controles, el motor y los sistemas de seguridad. Si se llega a detectar alguna anomalía, la plataforma no debe utilizarse hasta que sea reparada por un técnico calificado.

5. Utilización correcta del arnés de seguridad

El uso de arneses de seguridad es obligatorio en la mayoría de los trabajos en altura. Cuando se utilizan plataformas elevadoras, el arnés debe estar conectado a un punto de anclaje, especialmente colocado para eso, y debe ajustarse correctamente al cuerpo del trabajador para evitar caídas en caso de un accidente.

Es importante que el personal esté entrenado en el uso adecuado del arnés, que utilice uno de la talla adecuada y en buen estado, por lo que también deben llevarse a cabo inspecciones regulares de los mismos, para asegurarse de que no tengan daños o desgaste, que pueda comprometer su efectividad.

6. Control de sobrecargas

Cada plataforma de elevación tiene un límite de carga específico, que incluye tanto el peso de los trabajadores como el de las herramientas y materiales que se utilicen. Es importante calcularlo correctamente para no superar este límite, ya que puede causar inestabilidad en el equipo y aumentar el riesgo de caída.

Antes de comenzar el trabajo, asegúrate de conocer la capacidad de carga de la plataforma y evitar sobrecargarla. Si es necesario transportar herramientas pesadas, considera utilizar grúas adicionales o equipos especializados.

7. Evita trabajar en condiciones meteorológicas inadecuadas

El clima es un factor crítico en los trabajos en altura, ya que las condiciones adversas como fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas o heladas pueden poner en riesgo la estabilidad de las plataformas y la seguridad de los trabajadores.

Te sugerimos que, antes de comenzar el trabajo, puedas consultar las previsiones meteorológicas y suspender las actividades en alturas si las condiciones del clima no son seguras. Toma en cuenta que los equipos de elevación están diseñados para trabajar en ciertos rangos de viento, por lo que exceder estos límites es extremadamente peligroso.

8. Establecer zonas de trabajo seguras

Al iniciar un trabajo, se recomienda delimitar claramente las zonas de operación, sobre todo cuando se usa maquinaria en sitios concurridos o en áreas públicas. Lo ideal es instalar barreras y señales de advertencia para evitar que personas ajenas ingresen al área.

Este tipo de delimitación también ayuda a evitar que objetos caigan y pongan en riesgo a otras personas en el lugar de trabajo. Por otro lado, cabe recordar que no se debe permitir que los trabajadores se apoyen en barandillas o sobresalgan de la plataforma, ya que son factores que aumentan el riesgo de caídas.

9. Mantener una comunicación eficiente

La comunicación es clave para coordinar las operaciones en altura. Te sugerimos usar sistemas de comunicación confiables, como radios o intercomunicadores, para garantizar que todos los involucrados en el proyecto estén en sintonía.

La falta de claridad puede dar lugar a malentendidos que incrementen el riesgo de accidentes. Por ello, lo más recomendable es establecer canales de comunicación claros y asegurarse de que todos los trabajadores los utilicen correctamente.

10. Monitoreo y supervisión constante

Finalmente, la supervisión constante de las operaciones en altura es esencial para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Un supervisor capacitado debe estar presente para monitorear el uso adecuado de los equipos de elevación y asegurarse de que se sigan todos los procedimientos de prevención de riesgos.

Esa persona también debe ser responsable de detener el trabajo si se detectan condiciones peligrosas o si se infringen las normativas. Además, debe implementar programas para fomentar una cultura de compromiso con la seguridad, enfocados en que los trabajadores se sientan cómodos reportando posibles riesgos o situaciones peligrosas.

Conclusión

La seguridad en trabajos en altura no debe tomarse a la ligera. Sumar medidas preventivas adecuadas, protege a los colaboradores, mejora la eficiencia y productividad del proyecto. Por ello, es importante usar plataformas de elevación, correctamente certificadas y operadas, como una de las mejores formas de minimizar los riesgos.

Busca proveedores de prestigio como aliados y recuerda que, a través de la planificación, capacitación, inspecciones periódicas y el uso de equipos adecuados, es posible garantizar que los proyectos se desarrollen de manera segura y eficiente, sin accidentes y sin riesgos para el personal.