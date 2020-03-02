Algunos especialistas han reportado errores en retención de IVA, lo que podría llegar a afectar las finanzas de los contribuyentes. El 31 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pu...

Algunos especialistas han reportado errores en retención de IVA, lo que podría llegar a afectar las finanzas de los contribuyentes. El 31 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un nuevo criterio normativo sobre la retención de 6% del impuesto al valor agregado (IVA) por servicios prestados. El criterio 46/IVA/N dice:

Las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante (o de una parte relacionada de éste) personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante (o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas), están obligadas a retener el impuesto que se les traslade. Esto será así aún si los servicios recibidos estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, e independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Dicha disposición específica que la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada (Ley del IVA1o-A, fracción IV).

Para que un contribuyente esté obligado a hacer la retención debe contar con un servicio en el cual se ponga personal a su disposición. Básicamente, esto significa que la retención del 6% del IVA no aplica para todos los servicios, sino únicamente aquellos en los que se ponga personal a disposición del cliente.

Especialistas reportan errores en retención de IVA

Aunque las autoridades ya aclararon este tema, algunos especialistas han reportado errores en la aplicación de la retención de IVA. De acuerdo con ellos, esto podría llevar a afectar las finanzas de los contribuyentes. Al parecer, los empresarios no saben si deben retener IVA al contratar servicios de contabilidad, abogacía, certificaciones, servicios financieros de la misma manera que lo hacen con servicios de limpieza o seguridad. Aunque inicialmente la regla se pensó para fiscalizar a las empresas de outsourcing, la versión final no hace ninguna referencia a esta práctica. Durante la dictaminación sobre la reforma, la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara de Diputados decidió eliminar las referencias a la subcontratación. La decisión de eliminar estas referencias tiene que ver con la forma en la que se define en la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 15-A, la ley define las características de este tipo de trabajo. El problema es que la definición es muy restringida y no corresponde con los casos de outsourcing en la vida real. Por eso, la Comisión decidió eliminar las referencias a esta figura en su dictaminación. Así, el nuevo criterio no habla específicamente de outsourcing, sino de figuras en las que se pone personal a disposición del cliente. Con esto hay más herramientas para combatir la evasión fiscal. Esto ha causado confusiones entre empresarios, de acuerdo con Jaime Rojas, director de Asesoría Fiscal Skatt. Así, algunos no saben si deberían retener IVA por todo tipo de servicios, ya que la idea de la ley era solamente por subcontratación. Por eso, los especialistas recomiendan buscar asesoría para cada caso. Con información de Reforma.

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