Para el subsecretario de Hacienda, el país necesita es un manejo adecuado de la deuda, eliminar la corrupción y reducir la evasión fiscal Las reformas fiscales son una herramienta que el Gobierno de México utiliza para ajustar el sistema tributario y mejorar la recaudación de impuestos, así como para implementar cambios que fomenten el crecimiento económico y la equidad fiscal. Estos cambios pueden afectar diversos aspectos, como tasas impositivas, deducciones, incentivos fiscales, obligaciones de presentación de declaraciones, entre otros. De acuerdo con un análisis de Fiscalia, en los últimos días empezó a circular en medios y redes el aviso de que no habrá Reforma Fiscal para 2024. En este contexto, explicó ¿cuál es el origen de esta afirmación?

No hay necesidad de hacer una Reforma Fiscal para 2024

El artículo indica que en el marco del “XV Foro de Finanzas e Infraestructura”, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González, declaró a los medios lo siguiente: … No hay necesidad de hacer una reforma fiscal. Las finanzas públicas están sanas, están en equilibrio. No hay un desequilibrio que amerite hacer un ajuste en la estructura impositiva del país. Entonces, hacia la transición, que es en 2024, lo que vamos a entregar son finanzas públicas sanas, sin necesidad de hacer una reforma fiscal. https://twitter.com/ElMercurioVer/status/1682106253625942016?t=eHN9M9WkBxkMJalCpw3E2w&s=19 Este mensaje fue reiterado por una reciente columna publicada en La Jornada, autoría de Yorio González. En la columna, tras hacer una revisión del gasto público durante la presente administración, señala que “Es posible ampliar ambos gastos sin presionar la deuda ni requerir una reforma fiscal. Lo que se necesita es un manejo adecuado de la deuda, eliminar la corrupción y reducir la evasión fiscal”.

¿Qué quiere decir el funcionario Yorio Gonzáles por “reforma fiscal”?

En la citada columna, el subsecretario de la SHCP indica que “Al eliminar los huecos en la ley y la condonación de impuestos se logró engrosar los ingresos tributarios en 1.4 puntos del PIB, lo equivalente a una reforma fiscal”. Es decir, pareciera que no equipara el “eliminar huecos en ley” con una “reforma fiscal”. Asimismo, debe señalarse que cuando trata el tema de una “reforma fiscal”, paralelamente añade el dato de que “México tiene tasas de impuestos similares a países avanzados, pero seguimos rezagados en recaudación tributaria porque la evasión persiste”. Por eso, Fiscalia considera que cuando el subsecretario de SHCP hace referencia a “reforma fiscal”, más bien, se refiere a un aumento en las tasas impositivas del Impuesto sobre la Renta (ISR) o una reducción o eliminación de los objetos exentos o a tasa 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, pareciera equiparar reforma fiscal con aumento en la carga tributaria.

Necesaria una reforma tecnológica

Yorio Gonzáles precisa que, al existir altas tasas impositivas pero un rezago en el recaudo existe un área de oportunidad para recaudar más al combatir la evasión y elusión. Al respecto, indica que es requerido extender la recaudación mediante una “reforma tecnológica” que permita identificar la evasión fiscal.