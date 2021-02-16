La cartera de adeudos fiscales aumentó de 2019 a 2020, debido al aumento de la fiscalización y a que hay juicios detenidos por la pandemia. En 2020, la cartera de adeudos fiscales que tienen los co...

La cartera de adeudos fiscales aumentó de 2019 a 2020, debido al aumento de la fiscalización y a que hay juicios detenidos por la pandemia. En 2020, la cartera de adeudos fiscales que tienen los contribuyentes presentó su mayor incremento y nivel desde 2011, de acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Adeudos fiscales en 2019 y 2020

El comportamiento de la cartera de adeudos fiscales de los contribuyentes fue el siguiente:

En 2019 los adeudos fiscales sumaron 736,692 millones de pesos.

En 2020 los adeudos fiscales sumaron 993,354 millones de pesos.

Lo anterior representó un incremento de 34.8% anual, en términos reales.

Causas del aumento de adeudos fiscales

De acuerdo con analistas consultados por El Economista, el aumento en la cartera de adeudos fiscales se debe a lo siguiente: El ejercicio de las facultades de comprobación del SAT aumentó “Este incremento se puede explicar por un ejercicio mayor de las facultades de comprobación y/o auditorías que realiza el SAT a los causantes. Estas facultades continuaron el año pasado pese a la pandemia, porque la labor del fisco fue considerada como una actividad esencial”, apuntó Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM. El 50% de los juicios entre el SAT y los contribuyentes están detenidos Por otro lado, Raymundo Tenorio, profesor del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, indicó que alrededor de 50% de los juicios entre el SAT y los contribuyentes están detenidos por la pandemia del Covid-19, lo cual tiene un impacto en el saldo total de los adeudos, así como en su recuperación.

Importes de adeudos fiscales

Las cifras señalan que los importes de adeudos fiscales son los siguientes:

Las personas morales sumaron un crédito por 787,462 millones de pesos.

Las personas físicas sin actividad profesional adeudan 126,059 millones de pesos.

Las personas físicas con actividad empresarial 79,832 millones de pesos.

Aumentaron los adeudos pero cayó la recuperación

En contraste, el periódico indicó que la recuperación de la recaudación derivada de estos adeudos fiscales presentó al cierre del año pasado su segunda disminución consecutiva:

En 2020 la recuperación disminuyó 1.5% en términos reales.

En 2019 la recuperación cayó 35.4%.

De acuerdo con los datos, la recaudación derivada de la cobranza de los créditos fiscales fue por 42,821 millones de pesos, monto menor a los 43,483 millones que se obtuvieron en el 2019. “Es el mayor pero, una cosa es que se determinen los impuestos derivados de las auditorías y otra, muy diferente, que se cobren. No hay ninguna proporción exacta o igual porque, en el momento en que la autoridad determina el adeudo, los contribuyentes pueden meter mecanismos de defensa como recursos administrativos, demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como juicios de amparo, lo que hace tardado el cobro de estos adeudos, si es el caso”, explicó Juvenal Lobato. El catedrático de la UNAM dijo que estos recursos legales pueden alargar el tiempo para cobrar el adeudo entre dos y tres años.

Con información de El Economista.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cartera-de-adeudos-fiscales-repunto-34.8-en-el-2020-20210214-0083.html

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