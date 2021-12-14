El fisco brinda la posibilidad de realizar diversos trámites en línea, a través de su portal de internet.

El fisco brinda la posibilidad de realizar diversos trámites en línea, a través de su portal de internet.

El 8 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que sus oficinas estarán cerradas del 20 al 24 y el 31 de diciembre. Lo anterior se debe a las vacaciones decembrinas para el personal del SAT. Pero la autoridad fiscal indicó que los contribuyentes pueden realizar diversos trámites en línea. El SAT indicó que los contribuyentes pueden realizar diversos trámites a través de su portal de internet, como la generación o renovación de su contraseña y la renovación de su firma electrónica (e.firma), si caducó hace menos de un año.

Trámites en línea durante las vacaciones del SAT

Los trámites que se pueden realizar en el portal del SAT son los siguientes:

Cambio de domicilio fiscal. Actualización de actividades económicas y obligaciones. Cierre de establecimiento. Apertura de establecimiento. Suspensión de actividades. Reanudación de actividades. Suspensión/reanudación de Actividades de asalariados. Generación y actualización de Contraseña. Renovación certificado de e.firma. Revocación de certificado de e.firma. Solicitud de certificado de sello digital. Declaraciones provisionales de actividades empresariales. Declaraciones provisionales servicios profesionales. Declaraciones provisionales arrendamiento. Declaraciones bimestrales RIF. Declaraciones informativas (ISR, IVA, IEPS, donativos, aportaciones). Declaración anual. Consulta o aclaración de Opinión del cumplimiento. Aviso de compensación. Consulta de trámite de devolución. Habilitación de Buzón Tributario y registro de medios de contacto. Modificación de clave de RFC. Estímulos región fronteriza ISR. Estímulos región fronteriza IVA.

Puedes ver la información que compartió el SAT aquí / Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2021.

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