Algunas de las empresas en las listas negras del SAT han seguido operando sin certificado de sello digital. En enero de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó a 700 empresa...

Algunas de las empresas en las listas negras del SAT han seguido operando sin certificado de sello digital. En enero de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó a 700 empresas a su lista negra de operaciones inexistentes. Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT. A las empresas que no puedan desvirtuar la presunción se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles.

No les afecta estar en las listas negras del SAT

Esto es lo que debería pasar idealmente, pero con algunas de estas 700 empresas, las cosas no han sido así. Por ejemplo, en la lista se incluye a un grupo de compañías de limpieza. Entre 2013 y 2018, estas empresas ganaron contratos públicos por 200 millones de pesos y fueron señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de una red de transferencia irregular de recursos junto con Odebrecht. Estas cuatro empresas (Adding Machine Company, SWT de México, Met Limpieza e IECL México) todavía siguen operando. Durante el sexenio de Peña Nieto, las compañías consiguieron contratos importantes con el gobierno de Coahuila, el estado de México y la CFE. El problema es que muchos de estos contratos presentaron irregularidades como, por ejemplo, un contrato de la CFE por 10 millones de pesos. Una auditoría encontró que algunas de las empresas no tenían la capacidad para cumplir con el contrato y otra de ellas no contaba con limpieza como parte de su objeto social. Además de esto, las cuatro están relacionadas con José Raúl Terán Medina, quien fue representante legal de Odebrecht en México. De estas empresas, IECL México apareció en las listas negras del SAT en enero. Actualmente la empresa se encuentra en litigio para evitar sanciones. Con información de El Financiero.

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