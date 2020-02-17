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SAT dice que Alsea debe 3,800 millones de pesos; la empresa lo niega

El SAT reclamó a Alsea el pago de 3 mil 881 millones de pesos por la compra de Vips. En 2013, la operadores de restaurantes Alsea compró la cadena Vips, con 263 restaurantes, por 8 mil 200 millones...