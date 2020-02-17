El SAT reclamó a Alsea el pago de 3 mil 881 millones de pesos por la compra de Vips. En 2013, la operadores de restaurantes Alsea compró la cadena Vips, con 263 restaurantes, por 8 mil 200 millones de pesos. Con la compra, Alsea se convirtió en uno de los operadores más grandes del mundo con cuatro mil establecimientos en más de 10 países. Actualmente tiene 2 mil millones de ventas anuales y son operadores de marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chilli’s, Italianni’s, entre otras. Pero ahora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un un oficio de liquidación contra la empresa. La empresa informó el viernes 14 de enero que, de acuerdo con el SAT, debe el pago de impuestos por ingresos en la adquisición de Vips. En total, el SAT está reclamando 3 mil 881 millones de pesos que incluyen actualizaciones, multas y recargos. Por su parte, Alsea envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en que afirmó que cuenta con la información suficiente para demostrar que la liquidación del SAT es improcedente. La empresa argumenta que cumplió con todas sus obligaciones fiscales al hacer la compra. Por último, la operadora dijo que está estudiando sus opciones para impugnar esta resolución del SAT por la vía administrativa o judicial. Con información de Aristegui Noticias.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.