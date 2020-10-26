Raquel Buenrostro reconoció que el personal del SAT podría abusar de su autoridad en las visitas domiciliarias. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al ...

Raquel Buenrostro reconoció que el personal del SAT podría abusar de su autoridad en las visitas domiciliarias. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre la Renta y al Código Fiscal de la Federación. Entre los cambios aprobados en la Miscelánea Fiscal, el más controversial es del uso de herramientas tecnológicas en visitas domiciliarias. Durante una reunión virtual con integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado, Raquel Buenrostro reconoció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es infalible; por esto, sí podría haber riesgos en el uso de estas tecnologías: “Tenemos que darle seguridad y protección al contribuyente (...) Yo entiendo que es muy complicado dejar a un verificador porque tampoco el SAT es infalible y algunos actores del SAT pueden actuar con abuso de autoridad y esto sí es una preocupación”.

¿Cuáles son los cambios aprobados en la Miscelánea Fiscal?

Artículo 44. Se hará un acta donde se registre que el visitado o los testigos no quisieron firmar el acta o a aceptar una copia de la misma. Esto no afectará la validez de la visita.

Se hará un acta donde se registre que el visitado o los testigos no quisieron firmar el acta o a aceptar una copia de la misma. Esto no afectará la validez de la visita. Artículo 45 . La autoridad podrá hacer uso de herramientas como cámaras fotográficas y de video, grabadoras, etc., para recabar información que sirva de constancia de los hechos encontrados en la visita.

. La autoridad podrá hacer uso de herramientas como cámaras fotográficas y de video, grabadoras, etc., para recabar información que sirva de constancia de los hechos encontrados en la visita. Artículo 49 . La autoridad podrá hacer visitas en oficinas, bodegas y almacenes siempre y cuando estén abiertos al público en general y se realicen actividades administrativas. Además, la autoridad podrá hacer más de una visita al mismo contribuyente para la misma verificación.

. La autoridad podrá hacer visitas en oficinas, bodegas y almacenes siempre y cuando estén abiertos al público en general y se realicen actividades administrativas. Además, la autoridad podrá hacer más de una visita al mismo contribuyente para la misma verificación. Artículo 69 . El personal del SAT estará obligado a guardar reserva sobre la información recabada conforme el secreto fiscal. En este sentido, se propone que el secreto fiscal no aplique cuando “se realice una solicitud para la investigación de un hecho que la ley señale como delito, siempre y cuando la misma la efectúe el Ministerio Público y la Policía”.

. El personal del SAT estará obligado a guardar reserva sobre la información recabada conforme el secreto fiscal. En este sentido, se propone que el secreto fiscal no aplique cuando “se realice una solicitud para la investigación de un hecho que la ley señale como delito, siempre y cuando la misma la efectúe el Ministerio Público y la Policía”. Artículo 137. La autoridad podrá hacer uso de las mismas herramientas para recabar información que sirva como constancia de la notificación personal.

Raquel Buenrostro reconoce los riesgos en la propuesta

De acuerdo con la jefa del SAT, es posible que el personal del SAT abuse de su autoridad. En estos casos, la mejor defensa de los contribuyentes sería denunciar al personal. Así, el fisco podría generar alguna regla específica para controlar estas conductas. Por otro lado, Buenrostro aclaró que, debido a jurisprudencias ya establecidas, esta tecnología solamente se aplicaría en domicilios fiscales y no en los domicilios particulares. Según la jurisprudencia, cuando los dos coincidan, la visita solamente se puede centrar en los elementos que son objeto de la función de la persona moral o física. Básicamente, solo podrán registrar los bienes o activos relacionados con el negocio.

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad empresarial?

Desde que se dio a conocer la propuesta, especialistas y representantes empresariales dijeron que se violentarían los derechos de los contribuyentes. El principal problema es que podría invadir la privacidad. En entrevista con El Economista, Karla Ortiz, integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), dijo que la medida debe limitarse porque actualmente es muy amplia. Manuel Baltazar Mancilla, director del Instituto México Fiscal, explicó en entrevista con el mismo medio que muchas veces, los contribuyentes viven en el domicilio fiscal registrado ante el SAT. En estos casos, se podría violar la privacidad si el personal del fisco llega a tomar fotografías de sus casas. Con información de El Economista y El Heraldo de México https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-SAT-no-es-infalible-20201026-0004.html https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/23/sat-reconoce-riesgos-en-el-big-brother-fiscal-218176.html

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