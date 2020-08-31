Las remesadoras con las mayores comisiones son MoneyGram y Western Union. A pesar de la crisis económica generada por la pandemia, las remesas durante el mes de junio y julio fueron una fuente impo...

Las remesadoras con las mayores comisiones son MoneyGram y Western Union. A pesar de la crisis económica generada por la pandemia, las remesas durante el mes de junio y julio fueron una fuente importantísima de ingresos importante para el país. Las remesas en junio fueron de 3 mil 400 millones de dólares y, en julio, de 3 mil 480 millones de dólares, esto representa un incremento de 6,8% con respecto a los mismos meses del 2019. Enel primer semestre de 2020 se registró un monto récord de 19 mil 75 millones de dólares, 10.55% más que durante el primer semestre del 2019.

Promedio de comisión de las remesadora

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, presentó el Quién es Quién en el Envío de Dinero, en la conferencia matutina del presidente. Ricardo Sheffield presentó la información acerca de cuánto cobran de comisión y de cuánto es el tipo de cambio al mandar dinero al país a través de las distintas remesadoras, de las cuales ViaAmericas es la que da mejor tipo de cambio.

Las remesadoras que menos cobran

La remesadora anteriormente mencionada, que cobra una comisión de 2.99 dólares y el tipo de cambio es de 23 pesos con 72 centavos, paga 7 mil 45 pesos por cada 300 dólares en efectivo que envían los connacionales. La remesadora UIink no cobra comisión, pero maneja un menor tipo de cambio, de 22 pesos con 28 centavos, por lo tanto paga 6 mil 884.08 pesos por cada 300 dólares.

Las remesadoras que más cobran

MoneyGram cobra una comisión de 9.99 dólares y maneja un tipo de cambio de 22.04 pesos, por lo que paga 6 mil 390.66 pesos por cada 300 dólares en efectivo que envían los connacionales. En el caso de Western Union, la comisión es de 8 dólares, y el tipo de cambio, de 21.67 pesos, por lo que paga 6 mil 326.99 pesos por cada 300 dólares.

Los resultados para las demás remesadoras son como siguen:

Con información de Profeco.

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