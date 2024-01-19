Este cambio se anuncia prácticamente a unas horas de que dicho complemento inicie su vigencia de manera obligatoria para todos los contribuyentes El 16 de enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó una actualización a la secuencia de cadena original, archivo XSLT, del Complemento de Comercio Exterior 2.0, el cual entra en vigor el 18 de enero de 2024. De acuerdo con Fiscalia, este cambio se anuncia prácticamente a un día de que dicho complemento inicie su vigencia de manera obligatoria para todos los contribuyentes. El artículo indica que el cambio en el archivo XSLT es la adición de este rubro: <xsl:for-each select="./cce20:Propietario"> <xsl:apply-templates select="."/> </xsl:for-each> Fiscalia explicó que esto se ubica entre el “template” del emisor y del receptor. Además, advirtió que el SAT no otorgó prórroga ni estableció un plazo razonable de convivencia entre la versión 1.1 y la 2.0. Por lo anterior, al margen de que la autoridad fiscal en los próximos días pueda flexibilizar la situación, Fiscalia recomendó realizar estos cambios con la más alta prioridad.