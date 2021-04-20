La procuraduría sugirió a los contribuyentes que, antes de enviar su declaración, verifiquen su cuenta precargada con la CLABE interbancaria. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR). En estos casos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolverá automáticamente el saldo a favor del contribuyente. Esto lo hará mediante un depósito que realizará en una cuenta bancaria precargada en su sistema. Se trata de una cuenta bancaria precargada en el sistema de la autoridad fiscal, con la clave bancaria estandarizada (CLABE) de 18 dígitos, para transferencias electrónicas. Los contribuyentes ingresaron dicha cuenta en declaraciones de años anteriores y, por tanto, está autorizada como válida. En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyentes (Prodecon) sugirió a los contribuyentes que, antes de enviar su declaración, verifiquen que la CLABE interbancaria precargada corresponde a su cuenta de banco. Además, la Prodecon recomendó a los pagadores de impuestos que verifiquen que la cuenta siga funcionando. Es decir, que no haya sido cancelada o bloqueada por la institución financiera. La Prodecon indicó que en caso de encontrar inconsistencias, los contribuyentes no se deben preocupar, porque pueden capturar la CLABE correcta, o ingresar una cuenta bancaria distinta, de la que también sean titulares. Puedes ver algunos consejos para cuidar las deducciones en la declaración anual de personas físicas aquí. Y puedes revisar la información que publicó la Prodecon aquí / Año: 2020 / Publicación: 14 de abril de 2021.

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