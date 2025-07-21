Uber incrementó el costo de sus viajes para adaptarse a la reforma que incorpora a conductores al IMSS; autoridades señalan que el aumento carece de sustento técnico y piden transparencia Desde el 16 de julio, los usuarios de Uber en México observaron un incremento de hasta 7 % en el precio de cada viaje. La empresa atribuye la decisión a los ajustes operativos que exige el programa piloto que incorpora a las y los conductores de plataformas digitales al IMSS, vigente desde el pasado primero de julio.
Argumentos de Uber
- El ajuste protege los ingresos actuales de los conductores y mantiene la plataforma «viable» para quienes prestan el servicio.
- El alza aplica únicamente al servicio de transporte; Uber Eats permanece sin cambios.
- La compañía asegura que la medida respeta la Ley Federal de Protección al Consumidor y deriva de un diálogo permanente con las autoridades.
Respuesta oficial
|Actor
|Postura clave
|Señalamiento principal
|Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
|Califica el incremento de «unilateral e irresponsable».
|Alega que la empresa aceptó no transferir costos al usuario cuando participó en el diseño de la reforma.
|Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
|Exige que Uber informe con claridad cualquier modificación de tarifas.
|Recordó que los consumidores pueden rechazar o cambiar de plan ante nuevas condiciones.
|Presidencia de la República
|La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la repercusión de costos en el usuario final.
|Instó a la empresa a asumir su responsabilidad como empleador y recordó que el país es pionero en otorgar seguridad social a repartidores.
Puntos centrales del debate
- Viabilidad económica: Uber sostiene que el aumento garantiza la continuidad del servicio y la competitividad de las ganancias de los conductores.
- Protección al consumidor: Profeco y STPS vigilan que la medida no contravenga la legislación y que los usuarios cuenten con información suficiente para decidir.
- Monitoreo de la reforma: La STPS recuerda que el programa piloto se evaluará durante seis meses para medir el impacto real en costos y número de trabajadores asegurados.
- Posible efecto dominó: Hasta ahora no hay confirmación de que otras plataformas imiten el ajuste, aunque el sector observa de cerca la evolución de los costos derivados del nuevo marco laboral.