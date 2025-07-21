Uber incrementó el costo de sus viajes para adaptarse a la reforma que incorpora a conductores al IMSS; autoridades señalan que el aumento carece de sustento técnico y piden transparencia Desde el ...

Uber incrementó el costo de sus viajes para adaptarse a la reforma que incorpora a conductores al IMSS; autoridades señalan que el aumento carece de sustento técnico y piden transparencia Desde el 16 de julio, los usuarios de Uber en México observaron un incremento de hasta 7 % en el precio de cada viaje. La empresa atribuye la decisión a los ajustes operativos que exige el programa piloto que incorpora a las y los conductores de plataformas digitales al IMSS, vigente desde el pasado primero de julio.

Argumentos de Uber

El ajuste protege los ingresos actuales de los conductores y mantiene la plataforma «viable» para quienes prestan el servicio.

El alza aplica únicamente al servicio de transporte; Uber Eats permanece sin cambios.

La compañía asegura que la medida respeta la Ley Federal de Protección al Consumidor y deriva de un diálogo permanente con las autoridades.

Respuesta oficial

Actor Postura clave Señalamiento principal Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Califica el incremento de «unilateral e irresponsable». Alega que la empresa aceptó no transferir costos al usuario cuando participó en el diseño de la reforma. Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Exige que Uber informe con claridad cualquier modificación de tarifas. Recordó que los consumidores pueden rechazar o cambiar de plan ante nuevas condiciones. Presidencia de la República La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la repercusión de costos en el usuario final. Instó a la empresa a asumir su responsabilidad como empleador y recordó que el país es pionero en otorgar seguridad social a repartidores.

Puntos centrales del debate