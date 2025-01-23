La Secretaría de Economía fijó un nuevo tope en el límite de ingresos anuales para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en 2025

La Secretaría de Economía fijó un nuevo tope en el límite de ingresos anuales para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en 2025

El 30 de diciembre de 2024, la Secretaría de Economía dio a conocer el monto actualizado de los ingresos anuales máximos que podrán generar las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) durante 2025.

Según el decreto oficial, las SAS deberán limitar sus ingresos a un máximo de 7 millones 398 mil 448.74 pesos por ejercicio fiscal.

De acuerdo con un texto publicado por IDC Online, este modelo societario está diseñado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y destaca por su constitución ágil mediante el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM).

Pero el texto indica que conforme a lo establecido en el Artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), las empresas que excedan el límite de ingresos mencionado deberán transformarse en una figura societaria diferente, y este proceso requerirá la intervención de un notario o corredor público para cumplir con los requisitos legales.

El Artículo 260 de la LGSM define a la SAS como una entidad formada por una o más personas físicas, que únicamente tienen la obligación de pagar sus aportaciones, las cuales están representadas en acciones.

Las SAS están reguladas en un capítulo especial de la LGSM, y que para aquellos aspectos que no están contemplados en ese capitulado, se aplican las disposiciones generales de la LGSM que regulan a las sociedades anónimas, así como las correspondientes a la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación.

Además, indicó que contrario a lo que sucede con otras sociedades mercantiles y civiles, para la constitución de una SAS no se requiere de una escritura pública, póliza ni ninguna otra formalidad adicional. El proceso puede llevarse a cabo por internet, accediendo a esta liga.

Puedes ver la información que publicó la Secretaría de Economía aquí / Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2024.