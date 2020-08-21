Por 24ª semana consecutiva, la dependencia determinó no aplicar el estímulo fiscal a la gasolina Magna, Premium y diésel del 22 al 28 de agosto. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, se mantendrán por vigésima cuarta semana consecutiva sin estímulo fiscal para la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Cabe recordar que esto no es nada nuevo: el beneficio para el diésel y la gasolina Premium no se ha aplicado por varias semanas consecutivas. Para el periodo del 22 al 28 de agosto, los conductores deberán pagar 4.95 pesos por litro de gasolina Magna y 4.18 pesos por litro de Premium. En el caso del diésel, es la trigésima semana consecutiva que no tiene estímulo fiscal y se deberá de pagar 5.44 pesos por litro. Como el precio de la gasolina se determina por varios factores, como el precio internacional de petróleo, el costo de refinación, el de logística y el margen de ganancia de los gasolineros, no por el hecho de no aplicarse el estímulo fiscal, el precio de la gasolina subirá. De hecho, algunos estados presentan precios de gasolina a la baja debido a la caída de precios provocada por la disminución de los precios del petróleo, entre otros factores. El estímulo fiscal a las gasolinas se calcula semana con semana; es publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes inmediato anterior a la semana en que se aplica. Puedes revisar el acuerdo de los porcentajes y montos del estímulo fiscal, aquí. / Publicado: 21 agosto 2020
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