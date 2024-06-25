Los contribuyentes pueden solicitar la devolución manualmente mediante el Formato Electrónico de Devoluciones La devolución de saldo a favor en la declaración anual, es un proceso mediante el cua...

Los contribuyentes pueden solicitar la devolución manualmente mediante el Formato Electrónico de Devoluciones La devolución de saldo a favor en la declaración anual, es un proceso mediante el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reembolsa a los contribuyentes el exceso de impuestos pagados durante el año fiscal. Dicho saldo a favor puede surgir cuando las deducciones personales y los pagos provisionales superan la cantidad de impuestos a pagar.

Solicita la devolución de manera manual si el SAT rechazo la automática

De acuerdo con información publicada recientemente por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), si resultó un saldo a favor en la declaración anual del ejercicio 2023, pero la autoridad lo rechazó o lo devolvió parcialmente en el Sistema Automático de Devoluciones, se puede solicitar la devolución de manera manual, a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED). El ombudsman fiscal indicó que para hacer lo anterior, el contribuyente debe adjuntar la documentación que dio origen al saldo a favor.

El derecho a solicitar la devolución prescribe en cinco años

Además, la Prodecon señaló que el derecho de los contribuyentes para solicitar la devolución de saldo a favor de sus declaraciones anuales, prescribe en cinco años.​ Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 21 de junio de 2024.