En las declaraciones prellenadas de personas físicas ya se pueden restar los CFDI de egresos, por devoluciones, descuentos y bonificaciones El 8 de febrero de 2023, los contribuyentes detectaron un cambio en las declaraciones prellenadas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de personas físicas. De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, en la declaraciones prellenada ya se pueden restar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas de egresos, por devoluciones, descuentos y bonificaciones. El asesor y catedrático recordó que en el RESICO de personas físicas no se admiten deducciones, y dijo que habrá quien diga que las devoluciones, descuentos y bonificaciones son deducciones. Por eso, advirtió que se debe tener cuidado. "Desconozco por qué el sistema lo está reconociendo así, porque no está permitido. Quiero pensar que para tener una congruencia en cuanto a ventas y descuentos, y reflejar la venta neta. Incorrectamente, pero así lo está considerando", expresó. Además, indicó que los CFDI de egresos deben de tener un sustento documentado. El especialista considera que el SAT poco a poco se está acercando a una declaración prellenada más completa. Beltrán comentó que hay contadores que dicen que por más que las declaraciones estén prellenadas, los contribuyentes no saben presentarlas y necesitan la ayuda de un especialista. Sin embargo, el contador dijo que en sus asesorías algunas personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y del RESICO, que no son contadores, están llevando sus impuestos de manera propia sin la ayuda de un contador. Puedes ver el vídeo de Mario Beltrán aquí / Fecha de publicación: febrero de 2023.