La procuraduría compartió un video en el que explica cómo generar o actualizar la contraseña de acceso sin acudir al SAT​.

La procuraduría compartió un video en el que explica cómo generar o actualizar la contraseña de acceso sin acudir al SAT​.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una aplicación o herramienta digital para que los contribuyentes realicen los siguientes trámites sin salir de casa:

Generación de contraseña.

Renovación de contraseña.

Renovación de e.firma (caduca no mayor a un año).

Aplicación SAT ID

Se trata de la aplicación SAT ID, cuyo objetivo es que los contribuyentes no salgan de casa y mantengan la sana distancia, para reducir el número de contagios de COVID-19. Para poder utilizar SAT ID y realizar los trámites mencionados, los contribuyentes tienen que ingresar a través de una computadora o un teléfono inteligente a la siguiente dirección electrónica: https://satid.sat.gob.mx.

¿Cómo se genera o actualiza la contraseña de acceso sin acudir al SAT?

En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyentes (Prodecon) compartió un video a través de Twitter en el que explica cómo generar o actualizar la contraseña de acceso sin acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Puedes ver cómo renovar la contraseña o e.firma sin salir de casa con SAT ID aquí. Y puedes ver el video que compartió la Prodecon aquí / Publicación: 19 de abril de 2021.

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