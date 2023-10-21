Trabajadores independientes ahora tendrán acceso a servicios de salud, prestaciones y pensión El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado una reforma que brinda cobertura de segu...

Trabajadores independientes ahora tendrán acceso a servicios de salud, prestaciones y pensión El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado una reforma que brinda cobertura de seguridad social a los trabajadores freelance. A partir del 18 de octubre, los trabajadores independientes en México ahora tienen acceso a servicios de salud, prestaciones y pensiones, independientemente de si están asociados con una empresa. Esta iniciativa, aprobada recientemente, se espera que beneficie a cientos de miles de profesionales independientes en todo el país.

¿Cómo Registrarse en el Programa?

Para unirse a este programa, los trabajadores freelance deben proporcionar ciertos documentos esenciales:

CURP: La Clave Única de Registro de Población es necesaria para la identificación oficial en México.

La Clave Única de Registro de Población es necesaria para la identificación oficial en México. Comprobante de domicilio: Un documento válido que confirme la dirección actual del solicitante.

Un documento válido que confirme la dirección actual del solicitante. Correo electrónico y número de celular: Medios de contacto importantes para el IMSS.

Medios de contacto importantes para el IMSS. Especificación de ocupación y detalle de ingresos: Información relevante para determinar las contribuciones y beneficios adecuados.

Los trabajadores freelance pueden iniciar su registro en línea a través del sitio web oficial del IMSS. Además, también tienen la opción de visitar personalmente la subdelegación más cercana para obtener orientación sobre los trámites.

Beneficios del Programa

Los trabajadores independientes que se inscriban en este programa podrán acceder a una variedad de beneficios, incluidos:

Seguro de Enfermedades y Maternidad: Cobertura para gastos médicos y maternos.

Cobertura para gastos médicos y maternos. Seguro de Riesgos de Trabajo: Protección contra accidentes laborales.

Protección contra accidentes laborales. Seguro de Invalidez y Vida: Beneficios para situaciones de invalidez y apoyo para los beneficiarios en caso de fallecimiento.

Beneficios para situaciones de invalidez y apoyo para los beneficiarios en caso de fallecimiento. Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Garantía de ingresos para la jubilación.

Garantía de ingresos para la jubilación. Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales: Asistencia para el cuidado de niños y otras prestaciones sociales.

Asistencia y Soporte

Para cualquier consulta o asistencia adicional, los trabajadores freelance pueden comunicarse con el IMSS al número 800 623 2323 y seleccionar la opción 1. El equipo de atención está disponible de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs, y los sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 hrs.