El Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Acuerdos Conclusivos funciona de las 9:00 a las 23:59 horas A partir de 2024, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) habili...

El Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Acuerdos Conclusivos funciona de las 9:00 a las 23:59 horas A partir de 2024, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) habilitó el Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Acuerdos Conclusivos (SERAC). El SERAC inició sus operaciones en el marco de los 10 años de los acuerdos conclusivos, y el ombudsman fiscal recientemente explicó cómo se deben solicitar los acuerdos conclusivos actualmente.

Medios para solicitar acuerdos conclusivos

La Prodecon indicó que con la implementación del SERAC, la recepción de solicitudes por correo electrónico a nivel nacional y delegacional solamente será hasta el 30 de junio de 2024.

A partir del 1 de julio de 2024, la recepción de tu solicitud será mediante los dos siguientes medios oficiales:

Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Acuerdos Conclusivos (SERAC). Presencial.

El SERAC funciona de las 9:00 a las 23:59 horas, con la comodidad de no tener que salir de casa. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 29 de mayo de 2024.