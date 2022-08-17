No se vigilan ni se cobran impuestos de tandas, préstamos personales, pagos por venta de catálogo o depósitos entre padres e hijo, informó la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que es falso que cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. "Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales no se les vigila, ni cobra algún tipo de impuesto", dijo la autoridad en un comunicado. El SAT aclaró que solamente las instituciones financieras podrán entregar información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT. "Solo en aquellas auditorías que se detectan incongruencias entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información, para evitar defraudaciones fiscales", expuso. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda detalló que realiza 10 mil auditorías al año aproximadamente, en las cuales se revisa la información declarada por los contribuyentes respecto a los depósitos bancarios recibidos y se coteja con los datos que brindan las instituciones financieras mensualmente para una fiscalización más exacta. Este proceso, dijo, permite agilizar y eficientar las auditorías y por tanto combatir de forma más expedita la evasión fiscal.